Lo último sobre los Food Stamps en EE.UU: Decisión de la Corte Suprema favorece al gobierno

La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido una decisión clave que amplía el limbo en que se encuentran más de 42 millones de personas dependientes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), también conocido como Food Stamps o cupones de alimentos.

El máximo tribunal decidió mantener la suspensión temporal que impide obligar al gobierno federal a pagar el 100% de los beneficios correspondientes al mes de noviembre, lo cual supone un respaldo, al menos momentáneo, a la postura de la administración Trump.

La jueza Ketanji Brown Jackson había impuesto una suspensión administrativa el pasado 7 de noviembre, la cual fue ahora extendida por la Corte Suprema hasta las 11:59 p.m. del 13 de noviembre.

Esto significa que, salvo un cambio legislativo o judicial de última hora, los beneficiarios seguirán recibiendo solo el 65% de la asistencia alimentaria que les corresponde.

“La suspensión administrativa […] se extiende hasta las 11:59 p. m. (hora del este) del 13 de noviembre de 2025”, informó el alto tribunal en su dictamen.

La situación se produce en un contexto de cierre parcial del gobierno federal que ha paralizado múltiples programas sociales y ha provocado una intensa batalla legal y política sobre cómo y con qué recursos debe continuar financiándose el SNAP.

La administración Trump ha defendido su decisión de recortar la asistencia alimentaria, argumentando que los fondos podrían ser necesarios “en otros lugares” ante la falta de presupuesto autorizado por el Congreso.

La medida ha dejado a millones en una posición incierta.

Estados como Hawái y Nueva Jersey lograron distribuir los beneficios completos de noviembre antes del fallo, mientras que otros como Nebraska y Virginia Occidental no han entregado ni un solo dólar.

En Texas y Carolina del Norte, los pagos han sido parciales. El resultado: un mosaico nacional de desigualdad.

“Es una geografía de la injusticia”, advirtió una fuente judicial citada por la agente AP.

El caso de Jim Malliard, de 41 años y residente en Franklin, Pensilvania, resume el impacto humano de la crisis. Malliard cuida a su esposa, que es ciega y ha sufrido varios derrames cerebrales, y a su hija adolescente, quien padece secuelas médicas tras una cirugía complicada. Desde hace más de una semana y media no recibe su asignación mensual de 350 dólares en SNAP.

Un fallo que aviva la batalla política

El fallo de la Corte Suprema no resuelve el litigio de fondo, pero sí permite que el gobierno siga evitando los pagos completos del programa, mientras continúan las discusiones en el Congreso y en los tribunales de menor instancia.

Esto ocurre en medio de presiones legislativas crecientes para terminar el cierre del gobierno.

El Senado aprobó esta semana un proyecto de ley para reabrir el gobierno federal y garantizar la financiación completa del SNAP hasta el final del año fiscal.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, llamó a sus colegas a volver a Washington para considerar el acuerdo.

Trump, sin embargo, no ha confirmado si firmará la ley, aunque aseguró que “parece que estamos cerca del fin del cierre”.

Desde la administración, el procurador general D. John Sauer dejó claro en un documento remitido a la Corte que, a su juicio, los tribunales no deben intervenir.

“La respuesta a esta crisis no es que los tribunales federales reasignen recursos sin autoridad legal”, escribió.

“La única manera de poner fin a esta crisis, que el Ejecutivo está decidido a terminar, es que el Congreso reabra el gobierno”, añadió.

Una cadena de fallos contradictorios

La parálisis actual es el resultado de una cascada de decisiones judiciales contradictorias.

A finales de octubre, dos jueces ordenaron al gobierno proporcionar al menos financiamiento parcial para SNAP, lo que dio pie a la distribución del 65% de los beneficios.

Pero un fallo posterior ordenó el financiamiento completo, incluso recurriendo a fondos destinados a emergencias.

El lunes, un tribunal de apelaciones respaldó el fallo que exige el 100% del financiamiento, y advirtió que el gobierno federal ha actuado con negligencia.

“Sin este programa, decenas de millones pasarían hambre -el primer eslabón de una cadena de perjuicios sanitarios y financieros-, sobre todo a las puertas del invierno”, escribió la jueza Julie Rikelman.

Iniciativas ciudadanas ante el abandono institucional

La situación ha motivado respuestas desde la sociedad civil. En Carthage, Nueva York, la maestra Ashley Oxenford instaló una despensa comunitaria en su jardín para ayudar a vecinos vulnerables.

El gesto refleja un creciente sentimiento de frustración en el país.

El SNAP, creado en la década de 1960, nunca había enfrentado un desafío de esta magnitud.

Su diseño mixto -con participación federal y estatal- ha generado confusión. Algunos estados comenzaron a distribuir beneficios completos tras recibir autorizaciones iniciales que luego fueron anuladas, mientras otros aún esperan directrices claras.

Aunque el Congreso apruebe una ley que restablezca los fondos y Trump la firme, el restablecimiento completo de los beneficios podría tardar días o semanas.

Mientras tanto, millones siguen en vilo, esperando respuestas en un escenario donde la Corte Suprema ha optado por darle margen al gobierno.