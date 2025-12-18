Vídeos relacionados:

El influencer cubano Carnota, radicado en Miami, compartió en sus redes sociales un conmovedor mensaje por la muerte de su abuelo en Cuba. En varias historias publicadas en Instagram, el joven expresó su dolor y también su frustración ante las deficiencias del sistema de salud cubano, al que responsabilizó por la pérdida de sus abuelos.

“La única tranquilidad en una partida así, sin poder abrazar ni estar presente, es pensar que el cielo está feliz de verlos reencontrarse”, escribió junto a una foto de su infancia con sus abuelos. “Duele saber que a los dos los perdí por culpa de un sistema de salud que falló, en el país donde crecí, incapaz de vencer un virus provocado por la suciedad y el abandono”, añadió con evidente tristeza.

Carnota recordó con cariño a sus abuelos como su principal refugio durante la niñez, asegurando que siempre lo apoyaron y le dieron amor incondicional. En otra de las imágenes, dedicada a su abuelo, lo describió como “el hombre más bondadoso” que conoció y lamentó no haber podido despedirse en persona: “Esta fue la última vez que te di un beso, estabas triste porque me iba. Te extraño, abuelo”.

Captura de Instagram / Carnota

El creador de contenido, que ha construido una sólida comunidad en redes sociales con su humor y carisma, mostró en esta ocasión su lado más humano. “Soñaba con abrazarte algún día. Aprendí de ti lo que es cuidar de la familia, lo que es ser un hombre trabajador y proveer a los suyos”, escribió junto a otra foto tomada durante una videollamada con su abuelo.

Con sus palabras, Carnota no solo rindió homenaje a su familia, sino que también volvió a poner sobre la mesa una dura realidad que viven muchos cubanos: la precariedad del sistema sanitario en la isla y el dolor de miles de emigrados que no pueden despedirse de sus seres queridos. “Te quiero, abuelo. Cuida de Mima allá arriba y sean felices. Sé que algún día nos volveremos a ver”, concluyó.