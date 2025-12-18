Vídeos relacionados:
El influencer cubano Carnota, radicado en Miami, compartió en sus redes sociales un conmovedor mensaje por la muerte de su abuelo en Cuba. En varias historias publicadas en Instagram, el joven expresó su dolor y también su frustración ante las deficiencias del sistema de salud cubano, al que responsabilizó por la pérdida de sus abuelos.
“La única tranquilidad en una partida así, sin poder abrazar ni estar presente, es pensar que el cielo está feliz de verlos reencontrarse”, escribió junto a una foto de su infancia con sus abuelos. “Duele saber que a los dos los perdí por culpa de un sistema de salud que falló, en el país donde crecí, incapaz de vencer un virus provocado por la suciedad y el abandono”, añadió con evidente tristeza.
Carnota recordó con cariño a sus abuelos como su principal refugio durante la niñez, asegurando que siempre lo apoyaron y le dieron amor incondicional. En otra de las imágenes, dedicada a su abuelo, lo describió como “el hombre más bondadoso” que conoció y lamentó no haber podido despedirse en persona: “Esta fue la última vez que te di un beso, estabas triste porque me iba. Te extraño, abuelo”.
El creador de contenido, que ha construido una sólida comunidad en redes sociales con su humor y carisma, mostró en esta ocasión su lado más humano. “Soñaba con abrazarte algún día. Aprendí de ti lo que es cuidar de la familia, lo que es ser un hombre trabajador y proveer a los suyos”, escribió junto a otra foto tomada durante una videollamada con su abuelo.
Con sus palabras, Carnota no solo rindió homenaje a su familia, sino que también volvió a poner sobre la mesa una dura realidad que viven muchos cubanos: la precariedad del sistema sanitario en la isla y el dolor de miles de emigrados que no pueden despedirse de sus seres queridos. “Te quiero, abuelo. Cuida de Mima allá arriba y sean felices. Sé que algún día nos volveremos a ver”, concluyó.
Preguntas frecuentes sobre la crítica de Carnota al sistema de salud cubano
¿Cuál es la crítica de Carnota al sistema de salud cubano?
Carnota criticó al sistema de salud cubano por su incapacidad para enfrentar un virus, lo que atribuye a la suciedad y el abandono en el país. Expresó su frustración por la pérdida de sus seres queridos debido a estas deficiencias.
¿Cómo impacta la crisis sanitaria en los cubanos emigrados?
La crisis sanitaria en Cuba afecta profundamente a los cubanos emigrados, quienes sufren por no poder estar presentes en momentos críticos de sus familiares. Muchos sienten impotencia y tristeza por no poder despedirse en persona de sus seres queridos debido a las restricciones de viaje y las condiciones en la isla.
¿Qué sentimientos expresa Carnota por la pérdida de sus abuelos?
Carnota expresa un profundo dolor y tristeza por la pérdida de sus abuelos, a quienes recuerda con cariño como su principal refugio durante la niñez. También muestra frustración por no haber podido despedirse en persona, lo cual agrava su sentimiento de pérdida.
¿Qué relación tiene la situación en Cuba con los cubanos que viven en el extranjero?
La situación en Cuba crea un vínculo emocional complejo para los cubanos en el extranjero, quienes enfrentan la nostalgia y el dolor de estar lejos de sus familias. Las restricciones políticas y económicas complican los reencuentros, y muchos deben lidiar con la distancia y la imposibilidad de estar presentes en momentos importantes.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.