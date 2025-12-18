“Nunca pondría a un hombre por encima de mis hijos”: Claudia Artiles deja claro cuáles son sus prioridades

Claudia Artiles volvió a hablar desde el corazón. La creadora de contenido, que vive una etapa feliz junto a Ultrack y está esperando un nuevo bebé, compartió un mensaje sincero y lleno de fuerza sobre lo que significa ser madre y poner a los hijos por delante de todo.

En un video reciente, Claudia recordó una historia de su infancia que, según contó, marcó su forma de ver la vida. “Cuando yo tenía tres añitos, mi mamá conoció a una persona con la que trabajaba. Él le dijo que buscara una solución para que yo no durmiera con ellos, y ella le respondió: ‘Dame las llaves del cuarto y vete’. Y más nunca volvió con él”, contó.

Aquella decisión, dijo, le enseñó una gran lección sobre el amor y la maternidad. “Mi mamá me puso por encima de su felicidad y del hombre que le gustaba, porque entendió que si alguien no me aceptaba a mí, tampoco podía aceptarla a ella”, explicó.

A partir de ese recuerdo, Claudia dejó claro que esa misma enseñanza guía su vida hoy. “Nunca pondría a un hombre por encima de mis hijos. Eso Ultrack lo sabe. Si él no se hubiera comportado como se comporta con Marlon, no hubiera dado el paso de estar con él”, aseguró con total firmeza.

Su mensaje llega justo cuando en redes muchos cuestionaban su relación con el creador de contenido, insinuando que Claudia se volcaba con las hijas de Ultrack y que él, en cambio, no aparecía tanto con Marlon, su hijo de dos años y medio, diagnosticado con síndrome de Down. Sin embargo, hace solo unos días, Claudia publicó un tierno video con imágenes de Ultrack y el pequeño, sonriendo y jugando juntos, que derritió a sus seguidores y silenció muchas críticas.

Lejos de la polémica, Claudia quiso aprovechar su historia para enviar un consejo a otras mujeres: “Si eres madre y ese hombre no acepta a tus hijos, la puerta está bien abierta. Va a venir uno que sí los quiera como suyos. No te aferres a un hombre que no los acepta”, dijo con la serenidad de quien habla desde la experiencia.

Con este mensaje, la influencer no solo defendió su papel como madre, sino también su manera de construir familia. Y una vez más, dejó claro que su prioridad —por encima de todo y de todos— sigue siendo la misma: sus hijos.