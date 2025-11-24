La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, más conocida como La Diosa, volvió a encender las redes tras lanzar unas declaraciones muy directas sobre el influencer Pollito Tropical, con quien protagonizó una de las polémicas más comentadas del año por el lanzamiento de sus perfumes. Fiel a su estilo sin filtros, la intérprete no se guardó nada y dejó claro que su relación con el creador de contenido está rota.

Durante una transmisión en directo, una seguidora le preguntó si había enviado dinero a Pollito, quien actualmente participa en el reality dominicano La Casa de Alofoke 2, donde las donaciones del público determinan la permanencia de los concursantes. La respuesta de La Diosa fue tan espontánea como contundente: “No, no le mandé un peso a Pollito. Porque Pollito, antes de entrar a Alofoke, me atacó a mí por gusto. Yo lo hubiera apoyado, porque soy de las pocas artistas que siempre está apoyando a la gente. Pero tienes mala memoria, me atacó a mí”.

La artista fue más allá y explicó que, aunque en el pasado mantuvo una amistad cercana con él, no piensa volver a tenderle la mano después de lo ocurrido. “No voy a ir a ponerle 500 dólares, no. Los 500 dólares son pa’ mis hijos. Yo lo que no soy es hipócrita”, dijo con total naturalidad, dejando claro que no hay vuelta atrás entre ambos.

El conflicto entre Pollito Tropical y La Diosa se remonta a finales de 2024, cuando el influencer acusó a la cantante de haber anunciado su perfume justo después de enviar invitaciones privadas para el lanzamiento del suyo. Aunque aquel episodio salió a la luz meses después —cuando Pollito habló del tema poco antes de entrar al reality—, la artista defendió su inocencia y aseguró que todo fue una coincidencia sin mala intención.

Ahora, La Diosa decidió desahogarse y recordó aquel momento con evidente molestia: “Estamos en Estados Unidos, todos podemos sacar perfumes. Qué mierda de actitud y asquerosa de Pollito. Yo mantuve una amistad lindísima con él, fui a su podcast, pero luego me tiró por el piso solo porque saqué una fragancia”.

Pero Pollito no fue el único tema del que habló. Durante la misma transmisión, una seguidora le preguntó por su amistad con Ultrack y Claudia Artiles, con quienes durante meses mantuvo una relación cercana y muy visible en redes. La cantante respondió entre risas: “Mira, mejor hablemos de mi pelo. ¿No te gustó mi peluca nueva?”, intentando esquivar la pregunta, aunque sus gestos dejaron claro que algo había cambiado.

Segundos después, añadió con un tono más serio: “La vida es así, en la vida existen cambios. Y no es por nada, es así, sucede”. Sus palabras confirmaron lo que muchos ya sospechaban: que la amistad con Claudia y Ultrack está en pausa.