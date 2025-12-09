Lo que comenzó como una noche de competencia en TikTok terminó con la policía de Miami en la puerta de Ultrack. El creador de contenido cubano, conocido por su estilo intenso y energético en redes sociales, protagonizó un episodio inesperado cuando varios vecinos alertaron a las autoridades por lo que creyeron que era una pelea doméstica.

Todo ocurrió durante una de las llamadas “batallas de TikTok”, un formato en el que los participantes compiten en directo animando a su público con gritos, música y desafíos. El entusiasmo de Ultrack, sin embargo, pareció traspasar los límites del entretenimiento digital y convertirse en un asunto de ruido vecinal. Minutos después, al menos cuatro patrullas se presentaron en el lugar.

El momento fue grabado por su pareja, la creadora de contenido Claudia Artiles, quien compartió en sus redes un video mostrando a los agentes frente a la vivienda. “La batalla de Ultrack en el live fest de TikTok”, escribió con tono de broma. Más tarde, aclaró que los policías “eran cubanos” y que, tras confirmar que no había ningún problema real, se marcharon sin emitir multas ni advertencias.

El incidente, sin embargo, no pasó desapercibido en redes sociales. Mientras algunos seguidores se rieron de la situación, otros fueron tajantes: “Ya no están en Cuba, aquí los vecinos llaman al 911 por cualquier cosa”, escribió una usuaria. Otros apelaron al sentido común: “No todo el mundo vive del TikTok, hay gente que madruga para trabajar”.

Las críticas más duras llegaron de quienes consideran que este tipo de transmisiones deberían realizarse en espacios insonorizados. “El sitio donde hace las batallas debería estar aislado del ruido”, comentó un seguidor, mientras otro señaló: “Esto no es un solar, aquí hay que respetar el descanso de los demás”.

Para Ultrack, el episodio terminó sin consecuencias, pero para su audiencia dejó una lección clara: en Miami, el volumen del entretenimiento puede tener límites… y una noche de “batalla” puede acabar con patrullas a la puerta.