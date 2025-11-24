La cantante e influencer cubana Amanda Sanz sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre su decisión de permitir que sus hijas pasen tiempo con su padre, el creador de contenido Ultrack, mientras avanza el proceso legal de custodia.

Durante un live en TikTok, Amanda explicó que su postura no nace del rencor ni de un impulso, sino de escuchar a sus hijas y respetar sus sentimientos. “Victoria me pidió ir a ver a su papá. Ella quiere pasarse la semana de vacaciones con él. Entonces, obviamente, yo no me puedo negar, yo no le puedo hacer eso a mi hija”, dijo con voz serena pero firme.

La artista quiso dejar claro que nunca ha intentado impedir el vínculo entre sus hijas y su padre, aunque muchos en redes lo hayan interpretado de otra forma. “En esta casa no existe eso de que las niñas tienen prohibido ver a su papá. Eso no existe. Yo no voy a crearles ningún trauma a mis hijas”, aseguró, subrayando que su prioridad es el bienestar emocional de las pequeñas.

Amanda también confirmó que ya inició el proceso legal para definir formalmente la custodia, y advirtió que no tolerará más provocaciones ni insinuaciones de su expareja en redes sociales. “Si él vuelve a mencionarme, lo voy a decir todo. Ya no me voy a quedar callada”, sentenció, dejando claro que prefiere resolver las cosas con respeto, pero sin permitir nuevos ataques.

Conocida por su carácter fuerte y su cercanía con el público, la influencer insistió en que sus hijas merecen crecer en un entorno tranquilo, alejado de los conflictos de los adultos.

En redes, las reacciones no se hicieron esperar: muchos usuarios aplaudieron la madurez de Amanda por anteponer el bienestar de sus hijas, mientras otros criticaron que el conflicto siga siendo público. “Ella está pensando en sus hijas, 100 % entendible”, comentó una seguidora, mientras otra opinó: “Nadie quiere ir a donde se siente mal, así que la actitud de la niña habla por sí sola”.

Mientras tanto, Ultrack sigue haciendo su vida junto a su actual pareja, la también creadora de contenido cubana Claudia Artiles, con quien espera un bebé. La noticia ha generado aún más curiosidad sobre cómo se reconfigurará la dinámica familiar entre los creadores de contenido en los próximos meses ahora que la familia crece.