Carnota apareció este jueves 18 de diciembre en sus historias para contar, en primera persona y sin adornos, cómo le fue en su cita con ICE. Dijo que llegó súper nervioso, pero quiso empezar por lo más importante: agradecerle a sus abogadas por estar con él y acompañarlo en todo el proceso.

Según explicó, fue una mañana eterna. Llegó a las 5:00 a.m. y no salió hasta las 10:00 a.m. “Evidentemente no me pasó nada porque estoy haciendo esta historia”, soltó con alivio. Al final, contó que todo salió bien en su caso y que incluso le dieron una nueva cita para el año próximo.

Entre una cosa y otra, también dejó recomendaciones bien prácticas para quien tenga que pasar por lo mismo: ir sin prendas (ni reloj ni anillos), vestirse lo más decente posible, y no llevar gorra ni gafas. Dijo que allí te piden cosas como la dirección y el teléfono, y remarcó algo que repitió varias veces: si puedes, ve con abogado, porque “te representa” y te da más seguridad.

Pero el video no se quedó solo en el tema migratorio. Carnota confesó que diciembre se le hace pesado, que es un mes que lo entristece por la familia que ya no está, y que justo ahora se le juntaron demasiadas cosas. Contó que ayer falleció su abuelito, que andaba triste por eso, y que hoy encima tenía la cita con ICE… “se me acumularon muchas cosas”, dijo.

Al final, agradeció a quienes le dieron el pésame y también a Dios, porque aseguró que en estos días le ha pedido “mucho”. Y cerró con un mensaje que lo resume todo, ya saliendo y respirando: “Gracias Dios por escucharme siempre, gracias por ser bueno conmigo”.