Senadora de Florida fundadora del movimiento Latinas for Trump, ahora dice que su política migratoria es inhumana

La senadora republicana de Florida, Ileana García, una de las aliadas hispanas más visibles de Donald Trump y fundadora del movimiento "Latinas for Trump", ha marcado distancia del presidente al calificar de inhumanas sus actuales políticas migratorias.

La legisladora, hija de cubanos, aseguró que su postura no responde a una ruptura ideológica con el Partido Republicano, sino a una profunda preocupación por el impacto humano que estas medidas están teniendo sobre comunidades inmigrantes, especialmente en el sur de Florida.

García fue una figura clave durante la primera campaña presidencial de Trump.

Desde 2016, cuando junto a otras mujeres de Miami creó el grupo "Latinas for Trump" para apoyar la candidatura del magnate, ha desempeñado un papel estratégico en la movilización del voto femenino hispano, contribuyendo al respaldo electoral que permitió al entonces candidato llegar a la Casa Blanca.

Posteriormente, durante ese primer mandato de Trump, ocupó un cargo relevante como vocera del Departamento de Seguridad Nacional, lo que la consolidó como una de las representantes hispanas más influyentes dentro de su administración.

Sin embargo, su posición actual evidencia un cambio significativo en uno de los temas más sensibles de la agenda republicana.

En el programa "Encuentro Virtual con Gloria Ordaz", de Telemundo 51, la senadora expuso abiertamente su desacuerdo con el rumbo que han tomado las políticas migratorias de Trump, que en su opinión no reflejan ni los valores ni la realidad de muchas familias inmigrantes que viven y trabajan en Estados Unidos.

García explicó que su crítica nace de la experiencia directa y del contacto cercano con comunidades inmigrantes, a las que describe como personas trabajadoras que aportan a la economía y buscan estabilidad para sus familias.

Desde su perspectiva, algunas de las decisiones adoptadas en materia migratoria han generado sufrimiento innecesario y han impactado de manera desproporcionada a sectores vulnerables.

La senadora también afirmó que dentro del Partido Republicano existen muchas voces que comparten su preocupación, pero que prefieren no expresarla públicamente por temor a represalias políticas.

Aunque García reiteró que no ha abandonado su afiliación republicana ni sus principios conservadores, dejó claro que considera indispensable replantear el enfoque migratorio.

Sus declaraciones ponen de relieve las tensiones que persisten dentro del Partido en torno a un tema que sigue siendo central en la política nacional y que, según la senadora, requiere liderazgo, pero también sensibilidad y coherencia con la realidad de millones de inmigrantes en el país.

En junio pasado, la senadora estatal rompió filas con la política migratoria de Trump al calificar de "inaceptables e inhumanas" las medidas aplicadas para detener a inmigrantes.

"Siempre he apoyado a Trump, en las buenas y en las malas. Sin embargo, esto es inaceptable e inhumano. (...) Esto no es por lo que votamos", declaró García en Miami.

Su reacción llegó tras conocerse que agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaban llevando a cabo redadas masivas, incluso en tribunales, para cumplir con un objetivo diario de 3,000 deportaciones impulsado por Stephen Miller, principal asesor de Trump en política migratoria.

"Entiendo la necesidad de deportar a delincuentes, pero esto es una cacería contra personas que cumplen con la ley y temen regresar a sus países", subrayó García en comparecencia citada por Miami Herald.

En noviembre de 2020, Ileana García se alzó como senadora estatal por el distrito 37 de Florida, tras una reñida votación entre ella y el demócrata José Javier Rodríguez.

La republicana fue oficialmente declarada ganadora de la contienda por el distrito que comprende desde Miami hasta Key Biscayne y Cutler Bay y de mayoría hispana, con 34 votos más que su contrincante.

"Estoy profundamente honrada por los resultados finales de esta elección. Estoy comprometida a llevar las inquietudes de los residentes del distrito 37 a Tallahassee y trabajaré para que el sueño americano sea una posibilidad para todas las familias de nuestra comunidad", dijo en un comunicado.

"Comenzaré de inmediato para fortalecer las becas de oportunidades, aumentar el crecimiento de pequeños negocios para la creación de empleos y enfrentar con urgencia la limpieza de la Bahía de Biscayne. Como Senadora Estatal por el distrito 37, trabajaré sin descanso a favor de los intereses de mis constituyentes en el Capitolio Estatal", aseguró entonces.