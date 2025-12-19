Administración Trump endurece ofensiva contra la atención de género en menores

Vídeos relacionados:

La Administración del presidente Donald Trump anunció este jueves una serie de acciones regulatorias destinadas a prohibir de facto la atención de afirmación de género en menores de edad, ampliando así su ofensiva contra la comunidad transgénero en Estados Unidos.

Las medidas, presentadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y encabezadas por el secretario Robert F. Kennedy Jr., constituyen el paso más significativo del gobierno republicano hasta ahora para restringir el uso de bloqueadores de la pubertad, terapias hormonales e intervenciones quirúrgicas en niños y adolescentes trans, de acuerdo con Telemundo.

Recorte de fondos federales como principal herramienta

El eje central de las propuestas consiste en retirar el financiamiento federal de Medicaid y Medicare a los hospitales y centros médicos que ofrezcan atención de afirmación de género a menores. En la práctica, esto pondría en riesgo la continuidad de estos servicios incluso en los casi dos docenas de estados donde dichos tratamientos siguen siendo legales y financiados con fondos públicos.

Según datos del grupo de investigación KFF, los programas de Medicare y Medicaid cubren cerca del 44 % del gasto hospitalario nacional, lo que convierte esta medida en una herramienta de presión decisiva sobre el sistema de salud.

Además, se prohibiría explícitamente el uso de fondos de Medicaid para cubrir tratamientos como bloqueadores de la pubertad, hormonas y cirugías en menores de 18 años.

Una política contraria al consenso médico

Las propuestas avanzan en dirección contraria a las recomendaciones de la mayoría de las principales organizaciones médicas de Estados Unidos, entre ellas la Asociación Médica Americana, que han advertido sobre los riesgos de limitar el acceso a la atención médica para la disforia de género.

Pese a ello, Kennedy defendió la iniciativa con duras declaraciones: “La llamada atención de afirmación de género ha causado daños físicos y psicológicos duraderos a jóvenes vulnerables. Esto no es medicina, es negligencia”, afirmó durante la presentación del plan.

Otras medidas incluidas en el paquete

El anuncio del HHS incluye también:

Advertencias de la FDA a 12 fabricantes de fajas para el pecho, acusados de “mercadeo ilegal” de estos productos a menores como tratamiento para la disforia de género.

Un intento de revertir la inclusión de la disforia de género como discapacidad, medida impulsada por la administración de Joe Biden.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para restringir cualquier forma de reconocimiento o atención médica relacionada con la identidad de género en menores.

Reacciones y posibles desafíos legales

Organizaciones de derechos civiles reaccionaron con dureza. La Human Rights Campaign denunció que la Administración Trump busca “obligar a los proveedores a tomar una decisión imposible: abandonar a los jóvenes trans o perder el financiamiento federal”.

“Estas acciones colocan a Donald Trump y a RFK Jr. dentro de los consultorios médicos, arrebatando decisiones médicas a las familias y entregándolas al sector más radical anti-LGBTQ+”, afirmó Kelley Robinson, presidenta de la organización, de acuerdo con El País.

Un largo camino regulatorio

Las propuestas no son aún definitivas ni legalmente vinculantes. Deberán atravesar un período de comentarios públicos de 60 días, seguidos de revisiones regulatorias, y es altamente probable que enfrenten impugnaciones judiciales.

Sin embargo, el anuncio representa un golpe significativo para las personas trans en Estados Unidos, especialmente para los menores, cuyo acceso a este tipo de atención ya está restringido en más de la mitad de los estados del país.

Una ofensiva sostenida desde enero

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado una agenda agresiva contra los derechos de las personas trans. El 20 de enero, en su primer día de mandato, firmó una orden ejecutiva que reconoce únicamente dos sexos “inmutables”, masculino y femenino, y ordenó al HHS poner fin a lo que denominó “la mutilación química y quirúrgica de los niños”.

Posteriormente, el Gobierno inició investigaciones contra médicos y clínicas, lo que llevó a que más de una veintena de hospitales redujeran o cerraran programas de atención para menores trans.

Esta semana, además, la Cámara de Representantes, bajo control republicano, aprobó un proyecto de ley que tipificaría como delito grave la provisión de atención de afirmación de género a menores, con penas de hasta 10 años de prisión para los médicos. Se espera que otro proyecto que prohíbe pagos de Medicaid para estos tratamientos sea votado en breve.

Mientras tanto, el debate sobre la atención de afirmación de género se consolida como uno de los frentes más polarizantes de la política estadounidense actual, con profundas implicaciones legales, médicas y sociales.