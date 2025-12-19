“¿Quieres verme? Pues baja”: Nadie esperaba lo que pasó en Cuba después de esa llamada

Un joven cubano protagonizó un conmovedor reencuentro con sus padres después de tres años y nueve meses sin verse, en una escena que ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales.

El video, publicado en TikTok por el usuario @brayanhastyjardines, muestra el momento en que el joven llega en un auto a su barrio en Cuba y llama por teléfono a su madre.

Con voz emocionada, le pregunta: “¿Quieres verme?”. Al escuchar el “sí” de su mamá, responde con una frase que desata las lágrimas: “Pues baja”.

Acto seguido, el joven se baja del auto y corre hacia sus padres, que lo reciben entre abrazos, llantos y risas. La emoción del reencuentro refleja el drama cotidiano de miles de familias cubanas separadas por la migración.

“Después de 3 años y 9 meses regresé de sorpresa a Cuba”, escribió el protagonista del video, que rápidamente se volvió viral por la sinceridad del momento.

En las imágenes se puede ver al joven abrazando a su madre y a su padre frente a una casa modesta, con un auto gris estacionado a un lado del camino rural.

El llanto y la alegría de los tres evidencian la mezcla de nostalgia, amor y sacrificio que acompaña la vida de los cubanos dentro y fuera de la isla.

Miles de internautas dejaron comentarios de apoyo y emoción, identificándose con la historia. “Solo quien ha tenido que irse sabe lo que se siente al volver y abrazar a los tuyos”, escribió una usuaria.