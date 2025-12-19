“¿Quieres verme? Pues baja”: Nadie esperaba lo que pasó en Cuba después de esa llamada

Un video viral en TikTok muestra el emotivo reencuentro de un joven cubano con sus padres tras casi cuatro años separados. La escena conmueve a miles, reflejando el drama de familias divididas por la migración.

Viernes, 19 Diciembre, 2025 - 07:42

Reencuentro de cubanos Foto © @brayanhastyjardines / TikTok

Un joven cubano protagonizó un conmovedor reencuentro con sus padres después de tres años y nueve meses sin verse, en una escena que ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales.

El video, publicado en TikTok por el usuario @brayanhastyjardines, muestra el momento en que el joven llega en un auto a su barrio en Cuba y llama por teléfono a su madre.

Con voz emocionada, le pregunta: “¿Quieres verme?”. Al escuchar el “sí” de su mamá, responde con una frase que desata las lágrimas: “Pues baja”.

Acto seguido, el joven se baja del auto y corre hacia sus padres, que lo reciben entre abrazos, llantos y risas. La emoción del reencuentro refleja el drama cotidiano de miles de familias cubanas separadas por la migración.

“Después de 3 años y 9 meses regresé de sorpresa a Cuba”, escribió el protagonista del video, que rápidamente se volvió viral por la sinceridad del momento.

En las imágenes se puede ver al joven abrazando a su madre y a su padre frente a una casa modesta, con un auto gris estacionado a un lado del camino rural.

El llanto y la alegría de los tres evidencian la mezcla de nostalgia, amor y sacrificio que acompaña la vida de los cubanos dentro y fuera de la isla.

Miles de internautas dejaron comentarios de apoyo y emoción, identificándose con la historia. “Solo quien ha tenido que irse sabe lo que se siente al volver y abrazar a los tuyos”, escribió una usuaria.

Preguntas frecuentes sobre los reencuentros familiares en Cuba

¿Por qué los reencuentros familiares en Cuba son tan emotivos?

Los reencuentros familiares en Cuba son especialmente emotivos debido a las largas separaciones provocadas por la migración, la crisis económica y las restricciones para viajar. Estas separaciones suelen ser prolongadas y dolorosas, lo que hace que el momento de volver a ver a los seres queridos esté cargado de emociones intensas, como amor, nostalgia y alivio.

¿Cómo impactan las políticas del gobierno cubano en las separaciones familiares?

Las políticas del gobierno cubano impactan significativamente en las separaciones familiares debido a las restricciones económicas y de movilidad impuestas por el régimen. Estas políticas dificultan que las familias se mantengan unidas, obligando a muchos a emigrar para buscar mejores oportunidades, lo que resulta en separaciones prolongadas y dolorosas.

¿Por qué los videos de reencuentros familiares en Cuba se vuelven virales?

Los videos de reencuentros familiares en Cuba se vuelven virales porque tocan una fibra sensible en muchas personas que han experimentado separaciones similares. Estos videos reflejan emociones universales como la alegría, el amor y la esperanza, resonando con una audiencia amplia que se identifica con la lucha y el sacrificio de estar lejos de los seres queridos.

