Catorce farmacéuticas aceptan bajar precios de medicamentos en EE.UU., tras política de “nación más favorecida” de Trump

La administración Trump presenta el acuerdo como una victoria histórica para los consumidores

La Casa Blanca anunció este sábado que 14 de las 17 mayores compañías farmacéuticas del mundo aceptaron bajar los precios de sus medicamentos en Estados Unidos, como resultado de la aplicación del esquema de “precios de nación más favorecida” promovido por el presidente Donald Trump.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la Casa Blanca citó al director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Mehmet Oz, quien afirmó que esta política “trata de ser justa con el consumidor estadounidense”.

Según el mensaje, el acuerdo es consecuencia directa de una acción “audaz” del presidente.

El anuncio se produce tras un acto en la sede del ejecutivo estadounidense, donde Trump confirmó un acuerdo inicial con nueve de las mayores farmacéuticas del mundo para ofrecer sus medicamentos más demandados a precios equiparables a los más bajos pagados por otros países desarrollados.

El mandatario afirmó que las empresas se comprometieron a aplicar precios de “nación más favorecida” en Medicaid y a publicar información sobre sus fármacos en la plataforma digital TrumpRX.gov.

De acuerdo con la Casa Blanca, entre las compañías implicadas figuran Pfizer, Amgen, Novartis, Merck, Sanofi y Bristol Myers Squibb, cuyos medicamentos podrían ofrecer descuentos de hasta un 70 % para beneficiarios de Medicaid y otros programas públicos de salud.

Trump calificó el acuerdo como “la mayor victoria para la asequibilidad de los pacientes en la historia de la salud estadounidense” y aseguró que su administración busca romper el monopolio de precios de farmacéuticas y aseguradoras, a las que acusó de haberse beneficiado durante décadas del sistema sanitario.

El mandatario adelantó, además, que convocará a las grandes aseguradoras para presionarlas a reducir precios, en un contexto marcado por el estancamiento legislativo en el Congreso sobre la renovación de los subsidios del Obamacare, que actualmente benefician a más de 30 millones de personas.

Mientras los demócratas acusan a la Casa Blanca de desmantelar el sistema sanitario público, sectores republicanos sostienen que el Obamacare es insostenible y que ha favorecido más a las aseguradoras que a los ciudadanos.

La nueva política de precios farmacéuticos se perfila como uno de los ejes de la agenda económica de Trump para 2026, aunque persisten dudas sobre su impacto en los estadounidenses que no califican para Medicaid.

A fines de noviembre, Medicare confirmó una importante rebaja en los precios de 15 medicamentos recetados de alto costo, entre ellos algunos tan populares como Ozempic y Wegovy, usados comúnmente para tratar la diabetes tipo 2 y el sobrepeso.

La medida, que entrará en vigor en 2027, se produjo como resultado del programa de negociación directa de precios impulsado inicialmente por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), promulgada por la administración de Joe Biden en 2022.

Según los CMS, estas rebajas representarán un ahorro estimado de 685 millones de dólares en gastos de bolsillo para los afiliados al programa, además de 12,000 millones de dólares en ahorro federal si los nuevos precios hubiesen estado vigentes en 2024.