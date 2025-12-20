Catorce farmacéuticas aceptan bajar precios de medicamentos en EE.UU., tras política de “nación más favorecida” de Trump

Vídeos relacionados:
La Casa Blanca anunció este sábado que 14 de las 17 mayores compañías farmacéuticas del mundo aceptaron bajar los precios de sus medicamentos en Estados Unidos, como resultado de la aplicación del esquema de “precios de nación más favorecida” promovido por el presidente Donald Trump.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la Casa Blanca citó al director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Mehmet Oz, quien afirmó que esta política “trata de ser justa con el consumidor estadounidense”.
Según el mensaje, el acuerdo es consecuencia directa de una acción “audaz” del presidente.
El anuncio se produce tras un acto en la sede del ejecutivo estadounidense, donde Trump confirmó un acuerdo inicial con nueve de las mayores farmacéuticas del mundo para ofrecer sus medicamentos más demandados a precios equiparables a los más bajos pagados por otros países desarrollados.
El mandatario afirmó que las empresas se comprometieron a aplicar precios de “nación más favorecida” en Medicaid y a publicar información sobre sus fármacos en la plataforma digital TrumpRX.gov.
De acuerdo con la Casa Blanca, entre las compañías implicadas figuran Pfizer, Amgen, Novartis, Merck, Sanofi y Bristol Myers Squibb, cuyos medicamentos podrían ofrecer descuentos de hasta un 70 % para beneficiarios de Medicaid y otros programas públicos de salud.
Lo más leído hoy:
Trump calificó el acuerdo como “la mayor victoria para la asequibilidad de los pacientes en la historia de la salud estadounidense” y aseguró que su administración busca romper el monopolio de precios de farmacéuticas y aseguradoras, a las que acusó de haberse beneficiado durante décadas del sistema sanitario.
El mandatario adelantó, además, que convocará a las grandes aseguradoras para presionarlas a reducir precios, en un contexto marcado por el estancamiento legislativo en el Congreso sobre la renovación de los subsidios del Obamacare, que actualmente benefician a más de 30 millones de personas.
Mientras los demócratas acusan a la Casa Blanca de desmantelar el sistema sanitario público, sectores republicanos sostienen que el Obamacare es insostenible y que ha favorecido más a las aseguradoras que a los ciudadanos.
La nueva política de precios farmacéuticos se perfila como uno de los ejes de la agenda económica de Trump para 2026, aunque persisten dudas sobre su impacto en los estadounidenses que no califican para Medicaid.
A fines de noviembre, Medicare confirmó una importante rebaja en los precios de 15 medicamentos recetados de alto costo, entre ellos algunos tan populares como Ozempic y Wegovy, usados comúnmente para tratar la diabetes tipo 2 y el sobrepeso.
La medida, que entrará en vigor en 2027, se produjo como resultado del programa de negociación directa de precios impulsado inicialmente por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), promulgada por la administración de Joe Biden en 2022.
Según los CMS, estas rebajas representarán un ahorro estimado de 685 millones de dólares en gastos de bolsillo para los afiliados al programa, además de 12,000 millones de dólares en ahorro federal si los nuevos precios hubiesen estado vigentes en 2024.
Preguntas frecuentes sobre la reducción de precios de medicamentos en EE.UU. bajo la administración Trump
¿Qué es la política de "nación más favorecida" impulsada por Trump?
La política de "nación más favorecida" es un esquema mediante el cual las farmacéuticas se comprometen a ofrecer los medicamentos en Estados Unidos a precios comparables con los más bajos que se pagan en otros países desarrollados. Esta política busca reducir significativamente el costo de los medicamentos para los consumidores estadounidenses, especialmente para aquellos que dependen de programas como Medicaid.
¿Qué compañías farmacéuticas han aceptado reducir los precios de sus medicamentos en EE.UU.?
Catorce de las diecisiete mayores compañías farmacéuticas del mundo han aceptado reducir los precios de sus medicamentos en Estados Unidos. Entre ellas se encuentran Pfizer, Amgen, Novartis, Merck, Sanofi y Bristol Myers Squibb. Estas empresas han acordado ofrecer descuentos significativos de hasta un 70 % para beneficiarios de programas públicos de salud como Medicaid.
¿Cómo afecta esta política a los beneficiarios de Medicaid?
Los beneficiarios de Medicaid se verán beneficiados por esta política, ya que los medicamentos más demandados estarán disponibles a precios significativamente reducidos, con descuentos de hasta un 70 %. Esto representa una mejora sustancial en la asequibilidad de los medicamentos para quienes dependen de este programa de salud pública.
¿Qué impacto tendrá esta medida en el sistema de salud estadounidense?
La medida pretende romper el monopolio de precios de las farmacéuticas y aseguradoras, según la administración Trump. Se espera que reduzca significativamente el costo de los medicamentos, mejorando la asequibilidad para los consumidores estadounidenses. Sin embargo, hay dudas sobre su impacto en aquellos que no califican para Medicaid y sobre cómo se implementarán los cambios a nivel nacional.
¿Cuál es la postura de los partidos sobre estas políticas de salud?
La administración Trump y algunos sectores republicanos consideran que estas políticas son una victoria para los consumidores al reducir los costos de medicamentos y desafiar el dominio de las farmacéuticas. Los demócratas critican que estas medidas desmantelan el sistema de salud público, mientras que los republicanos más conservadores ven estas acciones como un paso hacia un sistema menos dependiente de subsidios federales, como el Obamacare.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.