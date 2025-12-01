Régimen cubano promociona un “té milagroso” como solución a la escasez de medicamentos

Vídeos relacionados:

El régimen cubano, incapaz de garantizar medicamentos básicos en farmacias y hospitales, intenta aliviar la crisis sanitaria con supuestos “productos maravillosos”.

En la 41 Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025), celebrada en el recinto ferial Expocuba, el grupo estatal Labiofam S.A. presentó un té que asegura ayuda a controlar la diabetes y la presión arterial.

Según el diario oficial Tribuna de La Habana, Labiofam, que forma parte del conglomerado del OSDE Labiofam, mostró una amplia gama de nuevos productos durante la feria, entre ellos el Té de Alofin, conocido popularmente como “Té de Palo de Caja”.

De acuerdo con la publicación, esta infusión ya se comercializa en China y la empresa busca introducirla en el mercado nacional como solución natural para pacientes con enfermedades crónicas.

El director general de Labiofam, Julio Reinaldo Iglesias, destacó también el lanzamiento de otros artículos, como suplementos nutricionales a partir del Vimang y la espirulina, además del conocido Vidatox, elaborado con toxina de alacrán y promovido por el régimen como tratamiento alternativo para aliviar dolores e inflamaciones tumorales.

Labiofam presentó además su línea alimentaria basada en el maíz, destinada a producir maicena, derivados y yogures probióticos bajo la marca Paraíso, con el objetivo de incrementar la oferta nacional.

Lo más leído hoy:

También mostró bioproductos como BIORAT, BACTIVEC y THURISA, orientados al control de plagas y la protección del medio ambiente.

Pese a la profunda crisis productiva del país, la empresa estatal aseguró mantener acuerdos internacionales, entre ellos con entidades vietnamitas, para financiar nuevas líneas de producción y aumentar su capacidad industrial.

Recientemente, la prensa oficialista volvió a colocar al noni como protagonista de la “salud natural” en Cuba, en un momento en que los hospitales y farmacias carecen de medicamentos básicos para la población.

El Periódico 26 de Las Tunas, órgano provincial del Partido Comunista, dedicó un trabajo periodístico a la fruta conocida como Morinda citrifolia, exaltando sus supuestos beneficios inmunoestimulantes y su uso en patios familiares y huertos urbanos.

En el texto se recuerda cómo en los años noventa el noni llegó a ser considerado una “fruta milagrosa” por sus presuntas propiedades contra la hipertensión, la diabetes, las migrañas y hasta algunos tipos de cáncer en fases tempranas, a partir de investigaciones asiáticas.