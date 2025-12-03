Gobierno inicia ensayo clínico en Matanzas para tratar secuelas del chikungunya

Vídeos relacionados:

El gobierno cubano inició en Matanzas un ensayo clínico con el medicamento Jusvinza, desarrollado por el CIGB, para evaluar su eficacia en el tratamiento de las secuelas articulares persistentes del chikungunya, una complicación que afecta la calidad de vida de cientos de pacientes en el país tras los brotes epidémicos recientes.

El estudio, cuyo inició se adelantó la semana anterior, comenzó en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico “Comandante Faustino Pérez”, donde un equipo liderado por la Dra. Yudisay Reyes Pelier, especialista en Oncología y miembro del Grupo de Investigaciones Clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), coordina la investigación, de acuerdo con el Periódico Girón en Facebook.

Publicación de Facebook/Periódico Girón

Según el periodista oficialista Yunielis Moliner, el ensayo incluye 120 pacientes entre 19 y 80 años, todos con diagnóstico confirmado de chikungunya y poliartritis residual con más de tres meses de evolución.

Los voluntarios fueron distribuidos en dos grupos de 60 personas: grupo de intervención: recibirá Jusvinza junto al tratamiento convencional; y grupo de control: continuará exclusivamente con la terapia habitual.

El tratamiento prevé nueve dosis subcutáneas en seis semanas, administradas de forma ambulatoria u hospitalaria según el caso.

Vale recordar que el Ministerio de Salud Pública ha confirmado que en el país circulan activamente tres virus: Chikungunya -el de mayor impacto actual- dengue y Oropouche.

¿Qué es Jusvinza?

Jusvinza (CIGB-258) es un péptido antiinflamatorio diseñado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Obtuvo autorización sanitaria de emergencia durante la pandemia para tratar casos graves de COVID-19, donde mostró capacidad para modular la respuesta inflamatoria extrema.

El director del CIGB, Dr. Eulogio Pimentel, ha asegurado que el fármaco “ha demostrado ser seguro” y que su desarrollo busca ofrecer alternativas económicas para enfermedades inflamatorias crónicas que carecen de tratamientos accesibles.

Un problema creciente en la población

La poliartritis residual es una de las secuelas más frecuentes del chikungunya y puede extenderse durante meses o años, afectando movilidad, sueño, productividad y calidad de vida. El ensayo forma parte de la estrategia del sistema sanitario cubano para abordar estas complicaciones post-virales, en un contexto donde no existen terapias específicas y efectivas a nivel internacional.

Los investigadores esperan que Jusvinza alcance una mejoría clínica superior al 70% en los pacientes tratados, lo que abriría la puerta a su uso extendido en casos similares.

Ciencia local bajo prueba

El ensayo subraya el rol del Hospital Faustino Pérez como centro de referencia en investigaciones clínicas, y vuelve a colocar a la biotecnología cubana en un terreno donde busca demostrar viabilidad científica con recursos limitados y en medio de una crisis sanitaria y económica.

Los resultados del estudio podrían conocerse en los próximos meses.

¿Un paso adelante o una solución incompleta?

Aunque el ensayo clínico con Jusvinza puede representar una oportunidad real para aliviar las secuelas del Chikungunya, también expone las limitaciones estructurales del sistema de salud cubano, marcado por la desorganización, la escasez y la falta de respuestas oportunas.

La iniciativa científica llega en un momento en que miles de personas siguen esperando no solo curas sofisticadas, sino soluciones básicas: un analgésico, un diagnóstico rápido, una fumigación a tiempo.

La ciencia cubana avanza, pero la salud pública requiere más que ensayos clínicos: necesita coherencia, transparencia y capacidad de respuesta ante una crisis que afecta ya no solo a hospitales, sino a la vida cotidiana de millones de personas.