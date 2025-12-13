Condenan a prisión a dos personas por venta ilegal de medicamentos en La Habana

Vídeos relacionados:

Dos personas fueron condenadas a penas de privación de libertad por la venta ilegal de medicamentos a precios abusivos, informó este sábado el Tribunal Provincial Popular de La Habana tras un juicio celebrado en el municipio de Diez de Octubre.

La instancia judicial dictó sentencia condenatoria en las causas 495 y 496 de 2025 contra Yoandrys Luis Blanco William y Miguel Alejandro Labañino Fernández, a quienes se les comprobó la adquisición y comercialización ilícita de grandes cantidades de medicamentos con precios considerados abusivos.

De acuerdo con la nota informativa publicada en la página en Facebook del Tribunal Provincial Popular de La Habana, los hechos fueron calificados como un delito de actividades económicas ilícitas, tipificado en el artículo 308.1 del Código Penal vigente.

Captura de Facebook/Tribunal Provincial Popular de La Habana

Como resultado, Blanco William fue sancionado a 10 meses de privación de libertad y Labañino Fernández a un año de prisión.

Además de las penas principales, el tribunal impuso sanciones accesorias consistentes en la privación de derechos públicos y el comiso de los bienes ocupados durante la investigación.

La nota oficial asegura que durante el proceso investigativo y el juicio oral y público se respetaron las garantías previstas en la legislación procesal penal, que los acusados ejercieron su derecho a la defensa y que contó con la participación de la Fiscalía.

La decisión judicial puede ser recurrida mediante apelación tanto por los sancionados como por el fiscal, recurso que deberá ser resuelto por la sala correspondiente del Tribunal Provincial Popular de La Habana.

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) realizó en los últimos días operativos en varias provincias del país para enfrentar la venta ilegal de medicamentos.

En Camagüey, por ejemplo, fueron ocupados fármacos destinados a la comercialización ilícita, una práctica que, de acuerdo con una nota oficial, “pone en riesgo la salud de la población y contraviene las disposiciones sanitarias vigentes”.

Durante los registros se incautaron equipos médicos, botellones de oxígeno, glucómetros y dinero en efectivo, y los presuntos responsables fueron puestos a disposición de las autoridades competentes “para el proceso judicial correspondiente”.

Un operativo policial en Centro Habana terminó con el arresto de siete personas que presuntamente se dedicaban a la venta ilegal de medicamentos en una concurrida zona de la capital cubana.

Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por centrarse en la represión más que en solucionar la escasez de fármacos.

La falta de acceso a medicamentos básicos ha generado una crisis sanitaria, que obliga a personas con enfermedades crónicas a recurrir a vendedores ilegales para mantener sus tratamientos.

Esta situación refleja las deficiencias estructurales del sistema de salud cubano y la incapacidad del Estado para garantizar un suministro adecuado de medicinas.