Soldado estadounidense de origen cubano envía mensaje de calma y fe para Venezuela

Un soldado del Ejército de Estados Unidos de origen cubano difundió un mensaje dirigido al pueblo venezolano en el que pidió calma y confianza en el momento político que atraviesa el país, al tiempo que expresó su fe en que se aproximan cambios decisivos para Venezuela y para la región.

En un video que circula en X, el joven militar se dirigió directamente a los venezolanos con un tono insistente en la serenidad y la espera.

"El mensaje es simple y es que tengan calma. Calma y confíen en este proceso", expresó en varias ocasiones, subrayando que, a su juicio, se avecinan "tiempos clave para Venezuela" y también para "toda América Latina".

Durante su intervención, el soldado afirmó que, desde su perspectiva, la situación del país sudamericano se encuentra en una etapa definitoria.

"Prácticamente se vienen tiempos clave para Venezuela, se vienen tiempos clave para toda América Latina, pero sobre todo para Venezuela, ya tienen la libertad a la vuelta de la esquina", dijo, utilizando una expresión recurrente a lo largo de su mensaje.

También hizo referencias directas al gobernante venezolano Nicolás Maduro, de quien aseguró que "prácticamente tiene los días contados".

"Tiene solamente dos opciones, y van a ser cárcel o plomo, es lo único que tiene Maduro, ¿ok?", recalcó.

En el video, el militar sostuvo que el dictador enfrenta solo dos posibles desenlaces, los cuales mencionó de forma explícita, insistiendo en que el final de su gobierno estaría cercano.

El soldado también habló sobre su deseo personal de participar, en caso de que se le ordenara, en una eventual misión relacionada con Venezuela.

Señaló que, aunque aún no tiene información sobre un posible despliegue de su unidad, le gustaría que su compañía fuera enviada.

"En el caso de que sea yo, realmente lo que deseo, es lo que deseo", afirmó, dejando claro que su motivación tiene un componente personal y emocional.

Explicó que nació en Cuba y que existe un vínculo especial entre la situación venezolana y la realidad de la Isla.

Según expresó, ayudar al pueblo de Venezuela y contribuir a la caída de lo que calificó como una dictadura tendría un efecto indirecto en el pueblo cubano, lo que refuerza su compromiso y sus ganas.

"Ayudando al pueblo de Venezuela, ayudando a tumbar a esa dictadura, indirectamente yo voy a ayudar también al pueblo de Cuba", manifestó.

A lo largo del mensaje, el militar insistió en transmitir tranquilidad, aseguró que se mantendría atento a los acontecimientos y de cómo evoluciona la situación.

"Voy a estar subiendo videítos cada rato de cómo va la cosa", anunció.

El mensaje concluyó con un llamado reiterado a la fe y a la confianza. El soldado volvió a usar la imagen de una libertad cercana y exhortó a los venezolanos a no perder la esperanza.

"Ustedes tiene la libertad a la vuelta de la esquina, así que tengan fe en esto, ¿ok? Tengan fe", expresó .