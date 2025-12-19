Otro joven cubano muere en el Servicio Militar: Tenía solo 19 años

Vídeos relacionados:

Un nuevo hecho trágico vuelve a sacudir al Servicio Militar Obligatorio en Cuba. Un joven soldado de apenas 19 años, identificado como Eldis Leyva Nieves, falleció el jueves 18 de diciembre tras resultar gravemente herido durante unas prácticas militares en un campo de tiro de la provincia de Guantánamo.

Según informó en Facebook el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.

De acuerdo con la información divulgada, el incidente ocurrió alrededor de las 2:15 pm, cuando un cohete detonó en el aire durante un ejercicio militar. La explosión provocó que fragmentos del artefacto impactaran a varios de los militares presentes en el lugar.

Eldis, quien pertenecía a la Unidad Militar 2431 de la Brigada de la Frontera, fue trasladado de urgencia al Hospital General Docente Dr. Agostinho Neto, en Guantánamo.

A pesar de recibir atención médica especializada, el joven falleció a las 6:38 pm, apenas cuatro horas después del accidente, debido a la gravedad de las heridas.

En el mismo suceso también resultó lesionado un capitán del Regimiento de Artillería, identificado como Eduardo Maturel García, quien permanece ingresado en la sala de observación del hospital. Según el reporte, su estado es estable y presenta lesiones menos graves.

Un joven con la vida por delante

Eldis Leyva Nieves era natural de Ocujal del Turquin, en el municipio Guamá, Santiago de Cuba. Había terminado recientemente sus estudios de Enfermería y se encontraba cumpliendo el servicio militar cuando ocurrió el fatal accidente.

Sus familiares se encuentran profundamente afectados por la pérdida. El joven está siendo velado por unas horas, pero su cuerpo será conservado en el cuarto frío, a la espera de la llegada de su padre, Erdys Leyva Isasc, quien reside actualmente en Venezuela.

La familia de Eldis tiene una larga trayectoria vinculada al servicio público y la educación. Su padre fue director de la Secundaria Básica de Ocujal, mientras que su madre, Yuselis, ha trabajado como profesora durante años.

El joven era mellizo, aunque hasta ahora no ha trascendido si su hermano era también recluta o no.

Silencio oficial y riesgos persistentes

Hasta ahora, no se han divulgado informaciones oficiales sobre las causas técnicas que provocaron la detonación del cohete ni sobre posibles responsabilidades relacionadas con el hecho.

Tampoco se han emitido comunicados por parte de las autoridades militares o del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

La muerte de Eldis Leyva Nieves vuelve a poner en el centro del debate los riesgos del Servicio Militar Obligatorio, especialmente cuando involucra a jóvenes recién graduados, con proyectos de vida truncados en ejercicios que incluyen el uso de armamento activo.

Casos como este se repiten en un contexto marcado por la falta de transparencia y la ausencia de información pública sobre las condiciones de seguridad en las prácticas militares.

Mientras su familia y su comunidad lloran la pérdida de un joven que apenas comenzaba su vida adulta, aumenta el malestar social frente a un sistema que muchos consideran forzoso y carente de garantías, donde el Estado evita asumir responsabilidades sobre las consecuencias por las muertes de jóvenes durante el cumplimiento del Servicio Militar.

La muerte de Eldis se inserta en una cadena de fallecimientos de reclutas en los últimos años, asociados a accidentes, enfermedades no atendidas a tiempo, suicidios y presuntos abusos en unidades militares.