Fallece joven militar cubano tras meses en coma por un accidente

Vídeos relacionados:

Reinier Toledo Cabrales, un joven militar del régimen cubano, de 29 años, falleció luego de meses en coma tras un accidente de tránsito.

“Con profundo pesar y dolor, honramos la memoria del joven oficial Reinier Toledo Cabrales de 29 años, quien luego de una ardua y valiente lucha, falleció a causa de un paro cardíaco cuando se encontraba en su casa”, informó en Facebook la División de Tanques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Facebook

El joven, natural de Bartolomé Masó, en la provincia de Granma, murió como “consecuencia de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido hace varios meses, período durante el cual se mantuvo en estado de coma”.

La página oficialista compartió imágenes de la “ceremonia militar de despedida” donde “compañeros de armas, amigos y familiares le rindieron el último homenaje”.

“Su sepelio fue despedido con tres salvas de fusil AKM, un último y sentido adiós a un hermano de uniforme que partió demasiado pronto. Que descanse en paz. Sus valores, dedicación y sacrificio permanecerán siempre en nuestra memoria”, concluye el post del ejército de régimen.

Lo más leído hoy:

En agosto, la misma página había informado sobre el deceso de un oficial de las FAR luego de permanecer varios días hospitalizado tras sufrir un accidente de tránsito en Santiago de Cuba.

El mayor Yorlai Tito Rengifo, destinado en la División de Tanques, resultó herido en un accidente vial ocurrido en fecha no precisada, debido al cual recibió atención médica en el Hospital Naval, donde murió posteriormente.

No se sabe si ambas muertes están relacionadas.

Otros accidentes que involucran a militares

En un trágico accidente ocurrido en julio pasado, el conductor de un jeep militar perdió el control e impactó contra un taxi en las 8 Vías, a la entrada de La Habana. Como consecuencia de la colisión, perdieron la vida un turista extranjero y dos jóvenes que cumplían el Servicio Militar. Sobre este siniestro no hubo pronunciamiento oficial de las autoridades.

Un camión de las FAR protagonizó otro accidente en Santiago de Cuba, al chocar contra el portal de una vivienda en el reparto Mariana de la Torre. No se reportaron víctimas. Según trascendió, el vehículo militar se encontraba en una misión de emergencia, presumiblemente trasladando a un soldado herido hacia el Hospital Militar Joaquín Castillo Duany.