Tengo un caimán en el porche: El clásico de Florida que nunca falla

La Policía del condado de Lake, en Florida, tuvo que acudir al pedido de socorro de una residente que al abrir la puerta de su casa se encontró con un caimán que había ido a "hacerle la visita".
Según informó la Oficina del Sheriff, la centralita recibió la llamada de una mujer que denunció la presencia de un caimán en el porche de su vivienda.
"Los agentes acudieron para capturar y trasladar de forma segura al visitante inesperado", reveló la entidad.
Un video compartido en Facebook muestra la labor de los dos oficiales, quienes sin temor y con destreza atraparon al animal, con ayuda de una cuerda y una cinta adhesiva.
El primero logró enlazarlo por la cabeza, antes de echársele encima y sujetarlo. Luego, el otro le sella la boca con la cinta. Finalmente ambos llevan al reptil y lo meten dentro de la patrulla.
"No es la primera vez que recibimos una llamada así... ¡pero siempre es un clásico en Florida!", agregó la Oficina del Sheriff en el post.
Preguntas frecuentes sobre encuentros con caimanes en Florida
¿Por qué es común encontrar caimanes en áreas residenciales de Florida?
En Florida, es común encontrar caimanes en áreas residenciales debido a su abundante población en el estado, especialmente durante la temporada de apareamiento. Durante este período, los caimanes se vuelven más activos y tienden a desplazarse hacia zonas que normalmente no frecuentan, como patios y piscinas residenciales, en busca de nuevas áreas para establecerse.
¿Cómo deben actuar los residentes de Florida ante la presencia de un caimán?
Ante la presencia de un caimán, los residentes de Florida deben mantener la calma, evitar el contacto cercano y contactar a las autoridades competentes, como la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC). Estas entidades están capacitadas para manejar la captura y reubicación de caimanes de manera segura.
¿Qué medidas de prevención pueden tomar los residentes para evitar encuentros con caimanes?
Para prevenir encuentros con caimanes, los residentes pueden tomar medidas como mantener puertas y ventanas bien cerradas, instalar barreras físicas alrededor de su propiedad y evitar dejar basura o restos de comida en exteriores que puedan atraer a estos reptiles. Además, es aconsejable estar siempre atento al entorno, especialmente si se vive cerca de cuerpos de agua.
¿Qué hacen las autoridades de Florida para controlar la población de caimanes?
Las autoridades de Florida implementan un programa de control poblacional que regula la caza de caimanes. Este programa, vigente desde 1988, permite a cazadores autorizados capturar ejemplares durante ciertas temporadas y en áreas específicas, como parte de un plan de manejo para evitar incidentes graves y conservar el equilibrio ecológico.
