Tengo un caimán en el porche: El clásico de Florida que nunca falla

La Policía del condado de Lake, en Florida, tuvo que acudir al pedido de socorro de una residente que al abrir la puerta de su casa se encontró con un caimán que había ido a "hacerle la visita".

Según informó la Oficina del Sheriff, la centralita recibió la llamada de una mujer que denunció la presencia de un caimán en el porche de su vivienda.

"Los agentes acudieron para capturar y trasladar de forma segura al visitante inesperado", reveló la entidad.

Un video compartido en Facebook muestra la labor de los dos oficiales, quienes sin temor y con destreza atraparon al animal, con ayuda de una cuerda y una cinta adhesiva.

El primero logró enlazarlo por la cabeza, antes de echársele encima y sujetarlo. Luego, el otro le sella la boca con la cinta. Finalmente ambos llevan al reptil y lo meten dentro de la patrulla.

"No es la primera vez que recibimos una llamada así... ¡pero siempre es un clásico en Florida!", agregó la Oficina del Sheriff en el post.

