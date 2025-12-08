Cocodrilo devora a otro de su especie: La vida salvaje en los Everglades de Florida

Un impactante video capturado por el fotógrafo @matt_neustadter en los Everglades de Florida se ha vuelto viral en redes sociales, mostrando la dura realidad de la vida salvaje.

En las imágenes, compartidas por la cuenta @lifestyle_miami, se observa a un enorme cocodrilo arrastrando por el agua pantanosa a otro más pequeño, aparentemente muerto.

El clip, acompañado del audio original y comentarios como “¿Es un cocodrilo cargando su bolso de cocodrilo? Muy Florida”, ha generado miles de reacciones y debates entre los usuarios, sorprendidos por la fuerza y la crudeza de la naturaleza en el sur del estado.

La escena fue capturada en el característico paisaje de agua verde y espesa de los Everglades, uno de los ecosistemas más impresionantes y peligrosos del país.

El video, que acumula cientos de miles de vistas, recuerda que en la naturaleza no hay reglas ni compasión: solo supervivencia.