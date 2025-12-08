Cocodrilo devora a otro de su especie: La vida salvaje en los Everglades de Florida

Un impactante video capturado por el fotógrafo @matt_neustadter en los Everglades de Florida se ha vuelto viral en redes sociales, mostrando la dura realidad de la vida salvaje.
En las imágenes, compartidas por la cuenta @lifestyle_miami, se observa a un enorme cocodrilo arrastrando por el agua pantanosa a otro más pequeño, aparentemente muerto.
El clip, acompañado del audio original y comentarios como “¿Es un cocodrilo cargando su bolso de cocodrilo? Muy Florida”, ha generado miles de reacciones y debates entre los usuarios, sorprendidos por la fuerza y la crudeza de la naturaleza en el sur del estado.
La escena fue capturada en el característico paisaje de agua verde y espesa de los Everglades, uno de los ecosistemas más impresionantes y peligrosos del país.
El video, que acumula cientos de miles de vistas, recuerda que en la naturaleza no hay reglas ni compasión: solo supervivencia.
Preguntas frecuentes sobre la vida salvaje en los Everglades de Florida
¿Por qué se viralizó el video del cocodrilo en los Everglades?
El video capturado por el fotógrafo @matt_neustadter se viralizó porque muestra de manera impactante cómo un gran cocodrilo arrastra a otro más pequeño, aparentemente muerto, por las aguas pantanosas de los Everglades. La crudeza y realismo de la escena resalta la lucha por la supervivencia en la naturaleza, generando miles de reacciones y debates en redes sociales.
¿Qué precauciones deben tomar los residentes de Florida con los cocodrilos?
Los residentes de Florida deben mantener distancia de los cocodrilos, no alimentarlos y reportar su presencia a las autoridades de fauna salvaje. Estos animales pueden volverse más activos durante las temporadas cálidas, por lo que es esencial seguir las recomendaciones de seguridad para evitar encuentros peligrosos.
¿Cómo reaccionar ante un encuentro con un cocodrilo?
Si te encuentras con un cocodrilo en tierra, debes correr en línea recta, ya que es su velocidad máxima y no son tan rápidos. En el agua, no hay mucho que se pueda hacer para escapar, ya que los cocodrilos pueden nadar a velocidades de hasta 40 km/h. Mantener la calma y alejarse lo antes posible son las mejores opciones.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.