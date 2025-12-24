Niños hurgan en la basura en Ciego de Ávila mientras crece la pobreza extrema en Cuba

Un video difundido por el usuario Yonimiler Del Río Polo muestra a varios niños y adultos buscando entre montones de basura en un barrio de Ciego de Ávila, reflejo del aumento de la pobreza extrema que golpea a las familias cubanas.
La escena, grabada a plena luz del día, evidencia el deterioro social y sanitario en la zona, pero los usuarios destacan que no es un problema solo de esa provincia, sino un mal que se extiende por todo el país.
“Es triste ver a los niños buscando en la basura, porque en Cuba los padres tienen un mísero salario que no da para nada”, denunció Del Río Polo, quien atribuyó la situación al “régimen castro-comunista”.
Explicó que muchos menores escarban entre los desechos para encontrar juguetes, latas reciclables, dinero o incluso comida, mientras se exponen a enfermedades por la insalubridad y la falta de medicamentos.
El activista avileño criticó duramente la indiferencia del régimen y la pasividad social ante una realidad que se agrava cada día.
“¿Hasta cuándo el pueblo va a aguantar estas cosas?”, escribió en su publicación en redes sociales.
Las imágenes de Ciego de Ávila retratan con crudeza el costo humano de la crisis cubana. En el país crecen las imágenes de una infancia empobrecida, buscando entre la basura lo que el Estado no logra garantizar.
Preguntas frecuentes sobre la pobreza extrema y la crisis social en Cuba
¿Por qué hay niños hurgando en la basura en Cuba?
La pobreza extrema en Cuba ha llevado a muchos niños a buscar en la basura para encontrar alimentos, juguetes o materiales reciclables. Esta situación es un reflejo del deterioro económico y social en el país, donde los salarios míseros de los padres no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de sus familias.
¿Cómo afecta la crisis de basura a la salud pública en Cuba?
La acumulación de basura en las calles de Cuba ha provocado un aumento de enfermedades debido a la insalubridad y la falta de gestión de residuos. Esta crisis sanitaria se agrava con la presencia de brotes de dengue y chikungunya, vinculados a la proliferación de mosquitos en áreas con aguas estancadas y desechos acumulados.
¿Qué acciones ha tomado el gobierno cubano ante la crisis social y sanitaria?
El gobierno cubano ha lanzado iniciativas como la "Operación Limpieza" y la "Operación Campana" para abordar la gestión de residuos, pero las medidas han sido insuficientes para resolver la crisis. La falta de equipos, combustible y una respuesta estructural adecuada continúan siendo grandes obstáculos para mejorar las condiciones en el país.
¿Qué refleja la situación de los ancianos en Cuba?
La situación de los ancianos en Cuba refleja una crisis humanitaria grave, donde muchos mayores viven en condiciones de precariedad extrema, sin acceso a alimentos ni atención médica adecuada. La migración masiva de jóvenes ha dejado a muchos ancianos sin apoyo familiar, aumentando su vulnerabilidad en un sistema que no garantiza su bienestar.
