Niños hurgan en la basura en Ciego de Ávila mientras crece la pobreza extrema en Cuba

Un video difundido por el usuario Yonimiler Del Río Polo muestra a varios niños y adultos buscando entre montones de basura en un barrio de Ciego de Ávila, reflejo del aumento de la pobreza extrema que golpea a las familias cubanas.

La escena, grabada a plena luz del día, evidencia el deterioro social y sanitario en la zona, pero los usuarios destacan que no es un problema solo de esa provincia, sino un mal que se extiende por todo el país.

“Es triste ver a los niños buscando en la basura, porque en Cuba los padres tienen un mísero salario que no da para nada”, denunció Del Río Polo, quien atribuyó la situación al “régimen castro-comunista”.

Explicó que muchos menores escarban entre los desechos para encontrar juguetes, latas reciclables, dinero o incluso comida, mientras se exponen a enfermedades por la insalubridad y la falta de medicamentos.

El activista avileño criticó duramente la indiferencia del régimen y la pasividad social ante una realidad que se agrava cada día.

“¿Hasta cuándo el pueblo va a aguantar estas cosas?”, escribió en su publicación en redes sociales.

Las imágenes de Ciego de Ávila retratan con crudeza el costo humano de la crisis cubana. En el país crecen las imágenes de una infancia empobrecida, buscando entre la basura lo que el Estado no logra garantizar.