Apagones en Santiago de Cuba arruinaron la Nochebuena: Imágenes de un país a oscuras

La Nochebuena en Santiago de Cuba estuvo marcada por la oscuridad y la tristeza. Desde horas de la tarde del 24 de diciembre, amplias zonas de la ciudad quedaron sin electricidad debido a apagones que se extendieron durante toda la noche.

Las denuncias compartidas por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en sus redes sociales muestran cómo Santiago de Cuba permaneció en apagón y silencio este 24 de diciembre.

“Santiago de Cuba prácticamente a oscuras”, resumió el reportero, quien recibió videos y fotos de vecinos mostrando calles sin alumbrado, viviendas apagadas y familias incapaces de celebrar la tradicional cena navideña.

Los reportes indican que los cortes de energía comenzaron entre las tres y las cuatro de la tarde, afectando no solo los barrios de la ciudad, sino también a los municipios.

“No había casi luces, un ambiente de tristeza e indignación”, describió una persona en uno de los videos difundidos por el periodista.

Los santiagueros no fueron los únicos golpeados por la crisis energética. Los apagones se extienden a lo largo y ancho del país, acompañados de otros severos problemas como la inflación, la escasez de alimentos y el deterioro de los servicios básicos.

Los cubanos vivieron una de las Nochebuenas más sombrías de los últimos años. La crisis tiene ya más de cinco años, pero en los últimos meses, los apagones se han intensificado en todo el país debido al colapso del sistema electroenergético nacional, afectado por la falta de combustible y el deterioro de las plantas generadoras.

Las autoridades reconocen las dificultades, pero no ofrecen soluciones concretas, mientras miles de familias, como las de Santiago de Cuba, padecen las consecuencias.