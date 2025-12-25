Apagones en Santiago de Cuba arruinaron la Nochebuena: Imágenes de un país a oscuras

La Nochebuena en Santiago de Cuba estuvo marcada por la oscuridad y la tristeza. Desde horas de la tarde del 24 de diciembre, amplias zonas de la ciudad quedaron sin electricidad debido a apagones que se extendieron durante toda la noche.
Las denuncias compartidas por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en sus redes sociales muestran cómo Santiago de Cuba permaneció en apagón y silencio este 24 de diciembre.
“Santiago de Cuba prácticamente a oscuras”, resumió el reportero, quien recibió videos y fotos de vecinos mostrando calles sin alumbrado, viviendas apagadas y familias incapaces de celebrar la tradicional cena navideña.
Los reportes indican que los cortes de energía comenzaron entre las tres y las cuatro de la tarde, afectando no solo los barrios de la ciudad, sino también a los municipios.
“No había casi luces, un ambiente de tristeza e indignación”, describió una persona en uno de los videos difundidos por el periodista.
Los santiagueros no fueron los únicos golpeados por la crisis energética. Los apagones se extienden a lo largo y ancho del país, acompañados de otros severos problemas como la inflación, la escasez de alimentos y el deterioro de los servicios básicos.
Los cubanos vivieron una de las Nochebuenas más sombrías de los últimos años. La crisis tiene ya más de cinco años, pero en los últimos meses, los apagones se han intensificado en todo el país debido al colapso del sistema electroenergético nacional, afectado por la falta de combustible y el deterioro de las plantas generadoras.
Las autoridades reconocen las dificultades, pero no ofrecen soluciones concretas, mientras miles de familias, como las de Santiago de Cuba, padecen las consecuencias.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba durante la Nochebuena de 2025
¿Por qué hubo apagones en Cuba durante la Nochebuena de 2025?
Los apagones durante la Nochebuena de 2025 en Cuba se debieron a un déficit crítico de generación eléctrica. La Unión Eléctrica de Cuba informó sobre un déficit de 1,960 megawatts, lo que afectó a millones de cubanos, dejando al país prácticamente a oscuras. Los problemas incluyeron averías en varias unidades termoeléctricas, falta de combustible y una infraestructura energética obsoleta.
¿Cómo afectaron los apagones a la celebración de la Nochebuena en Cuba?
Los apagones afectaron profundamente las celebraciones navideñas en Cuba, llenando de tristeza e indignación a las familias. Muchas personas no pudieron celebrar la tradicional cena de Nochebuena debido a la falta de electricidad, lo que generó un ambiente de oscuridad y silencio en lugares como Santiago de Cuba. Los apagones también complicaron el almacenamiento de alimentos y el uso de ventiladores en una noche calurosa.
¿Qué reacciones ha habido en Cuba ante los apagones prolongados?
Las reacciones ante los apagones prolongados en Cuba han sido de frustración e indignación. Ciudadanos han expresado su malestar a través de protestas, como el toque de cacerolas en Santiago de Cuba, y manifestaciones en redes sociales. Muchos cubanos sienten que el gobierno no ofrece soluciones efectivas a la crisis energética, lo que aumenta el descontento popular.
¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba?
El sistema eléctrico en Cuba enfrenta una crisis severa con un déficit de generación y una infraestructura deteriorada. La disponibilidad de energía es insuficiente para cubrir la demanda, y las averías en las termoeléctricas, junto con la falta de combustible, agravan la situación. Las autoridades no han presentado soluciones concretas, lo que mantiene a la población en un estado de incertidumbre.
