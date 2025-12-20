Siete unidades termoeléctricas fuera de servicio y casi 2,000 MW de apagones para este sábado en Cuba

Vídeos relacionados:

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba enfrenta este sábado un panorama crítico, con siete unidades termoeléctricas fuera de servicio y un déficit de generación que podría dejar a la Isla con casi 2,000 MW de déficit durante las horas de mayor demanda.

Según la nota informativa de la Unión Eléctrica (UNE), durante el viernes el servicio se vio afectado a lo largo de las 24 horas, con una máxima afectación de 2,021 MW a las 6:10 pm.

En la mañana de este sábado, la disponibilidad del SEN era de 1,380 MW, mientras que la demanda se situaba en 2,350 MW, dejando 995 MW afectados por déficit de capacidad.

En el horario de la media se proyecta una afectación de 1,100 MW.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

Entre las principales incidencias que mantienen la capacidad de generación limitada se encuentran averías en tres unidades de las CTE Máximo Gómez (Mariel), Lidio Ramón Pérez (Felton) y Antonio Maceo (Renté).

Asimismo, otras cuatro unidades están fuera de servicio por mantenimiento en las CTE Mariel, Santa Cruz y Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

A esto se suman 532 MW afectados por limitaciones en la generación térmica.

Los problemas por falta de combustible también agravan la situación: 87 centrales de generación distribuida con 842 MW, 150 MW en la Central Fuel de Moa y 95 MW indisponibles por falta de lubricante, sumando un total de 1,087 MW afectados por estas causas.

Para el horario pico de este sábado, se espera la entrada de la unidad 3 de la CTE Renté con 45 MW y la unidad 8 de la CTE Mariel con 50 MW, ambas en proceso de arranque.

Con estas cifras, la disponibilidad proyectada será de 1,475 MW, frente a una demanda máxima de 3,400 MW, lo que deja un déficit estimado de 1,925 MW y una afectación de 1,955 MW si se mantienen las condiciones actuales.

La generación solar de los 33 nuevos parques fotovoltaicos aportó 2,790 MWh, con 502 MW como máxima potencia entregada durante el horario de la media, pero estos valores resultan insuficientes para cubrir la demanda.

Por su parte, la Empresa Eléctrica de La Habana informó que durante el viernes se afectó el servicio en la capital por 18 horas y 44 minutos, con una máxima afectación de 321 MW a las 6:30 pm.

El suministro se restableció a las 2:23 am de este sábado, aunque varios bloques continúan afectados debido a la baja disponibilidad en la generación.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

Las autoridades reiteraron que las afectaciones dependerán de las exigencias del SEN, dejando en evidencia la vulnerabilidad del sistema eléctrico cubano y la fragilidad de la infraestructura energética frente a fallas, mantenimiento y problemas de combustible.