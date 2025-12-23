Sistema eléctrico cubano enfrenta un déficit de más de 1.900 MW en vísperas de Navidad

Vídeos relacionados:

El sistema eléctrico cubano atraviesa una de sus peores jornadas de fin de año, con afectaciones generalizadas durante las 24 horas del lunes 22 de diciembre y un déficit que este martes supera los 1.900 megawatts (MW), según informó la Unión Eléctrica (UNE).

La entidad estatal precisó que la máxima afectación registrada ayer fue de 1.984 MW a las 18:20 horas, y que en la mañana de hoy la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) apenas alcanza los 1.424 MW, frente a una demanda de 2.326 MW.

Esto implica que más de 940 MW de demanda no pueden ser cubiertos por falta de capacidad de generación.

Averías y mantenimientos paralizan plantas claves

Entre las principales incidencias figuran averías en las unidades 5 y 6 de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo, la unidad 5 de la CTE Mariel y la unidad 2 de la CTE Felton.

Además, se mantienen en mantenimiento las unidades 6 de la CTE Mariel, 2 de la CTE Santa Cruz y 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

En total, 504 MW permanecen fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica, una situación que agrava la ya precaria disponibilidad del sistema.

Falta de combustible y lubricantes agravan la crisis

La nota de la UNE reconoce también serios problemas por falta de combustible, que afectan a 94 centrales de generación distribuida con 866 MW, además de 108 MW en la Central Fuel de Moa y 140 MW adicionales que están fuera de servicio por escasez de lubricantes.

En total, 1.114 MW permanecen indisponibles por esta causa.

La empresa estatal prevé la incorporación de la unidad 6 de la CTE Renté, con solo 45 MW, en el horario pico. La cifra es insuficiente frente a una demanda máxima estimada de 3.400 MW.

De mantenerse las condiciones actuales, la UNE pronostica un déficit de 1.931 MW y una afectación total de hasta 1.961 MW durante la noche de este martes, víspera de Nochebuena.

Mientras el Gobierno mantiene su discurso de “recuperación energética”, la realidad apunta a una crisis estructural del sistema eléctrico nacional, marcada por años de mala gestión, envejecimiento tecnológico y dependencia de combustibles fósiles importados.

Los ciudadanos afrontan otra jornada de apagones prolongados, sin expectativas claras de mejora.