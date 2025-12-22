Nochebuena se acerca y Cuba sigue bajo apagones masivos

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este lunes que el país enfrenta un déficit de generación superior a los 1.900 megawatts, lo que provocará afectaciones eléctricas generalizadas durante todo el día y la noche del 22 de diciembre de 2025, a solo dos días de la Nochebuena.

Según la nota oficial, la disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) al amanecer fue de 1.433 MW frente a una demanda de 2.337 MW, lo que ya ocasionaba una afectación de 904 MW por déficit de capacidad. Para el horario pico nocturno, se estima una demanda máxima de 3.400 MW y una disponibilidad insuficiente de 1.433 MW, con una afectación prevista de hasta 1.997 MW.

Termoeléctricas averiadas y falta de combustible

La UNE reportó que permanecen fuera de servicio por averías la Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo (Santiago de Cuba) y la Unidad 2 de la CTE Felton (Holguín). Además, están en mantenimiento otras tres unidades: la 6 de Mariel, la 2 de Santa Cruz del Norte y la 4 de Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos).

La situación se agrava por la falta de combustible y lubricantes, que mantiene fuera de servicio 95 centrales de generación distribuida (899 MW) y la Central Fuel de Moa (108 MW), además de otros 102 MW indisponibles. En total, el sistema pierde 1.109 MW por esta causa.

La Habana bajo apagones programados

La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó que el servicio se interrumpió el domingo desde las 6:09 a.m., con una máxima afectación de 206 MW a las 6:20 p.m. y restablecimiento total pasadas las 10:30 p.m. Sin embargo, para este lunes 22 y la madrugada del 23, la empresa publicó un nuevo cronograma de apagones por bloques que incluye cortes en distintos municipios entre las 11:00 a.m. y las 7:00 a.m. del día siguiente.

Las autoridades advirtieron que “estas afectaciones dependerán de las exigencias del SEN”, lo que implica que podrían ampliarse si el déficit se mantiene o empeora.

Un país en penumbras a las puertas de la Navidad

Las redes sociales se llenaron este lunes de mensajes de frustración e indignación de cubanos que temen pasar las celebraciones navideñas sin electricidad. “Feliz navidad en total oscuridad”, "Ñoo que buen regalo de navidad nos espera, que rico, al estilo los aborígenes, que falta de respeto a un pueblo que lo único que ha hecho es entregar sus vida a este gobierno, este es el regalito para los educadores también"; "Que cojones le importa a esta gente fin de año ni nada, vergonzoso esto ante el mundo", se lee entre las reacciones.

El gobierno no ha anunciado medidas para aliviar la crisis energética, que se mantiene desde hace más de tres años y afecta gravemente la vida diaria y la producción nacional. Mientras tanto, las autoridades insisten en que “se trabaja intensamente” para reincorporar unidades térmicas y mantener el servicio en los horarios más críticos.

Con el sistema al límite y la población agotada por los apagones, Cuba llega a Nochebuena bajo la sombra de un nuevo colapso energético.