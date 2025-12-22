Averías en dos unidades termoeléctricas agravan colapso del Sistema Eléctrico en Cuba

Vídeos relacionados:

Cuba amaneció este lunes con un panorama eléctrico crítico, tras el parte oficial de la Unión Eléctrica (UNE) que reportó un déficit de generación superior a los 1,900 megawatts (MW), y que advertía afectaciones generalizadas durante todo el día.

Horas después, nuevas averías en dos centrales termoeléctricas clave complicaron aún más la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Captura de pantalla Facebook / UNE

De acuerdo con los reportes oficiales de la UNE, a las 8:09 a.m. quedó fuera de línea la Unidad 5 de la Central Termoeléctrica (CTE) Máximo Gómez, en Mariel, debido a un salidero en la caldera.

Minutos más tarde, a las 8:27 a.m., la empresa informó la salida de la Unidad 3 de la CTE Ernesto Guevara de la Serna, en Santa Cruz del Norte, a causa de un CAR B trancado, un fallo en el sistema de control de aire recalentado.

Captura de pantalla Facebook / UNE

Lo más leído hoy:

Estas nuevas averías se suman a las unidades ya paralizadas por mantenimiento o averías en otras plantas del país, como la Antonio Guiteras, la Felton y la Diez de Octubre, que mantienen limitado el suministro eléctrico nacional.

Con el sistema al borde de la saturación, cada salida adicional implica mayores cortes programados y apagones no planificados.

El parte de la UNE divulgado en la madrugada indicaba una disponibilidad de apenas 1,433 MW frente a una demanda de 2,337 MW, con una afectación inicial de 904 MW y una previsión de alcanzar hasta 1,997 MW en el horario pico nocturno.

Con las nuevas salidas de Mariel y Santa Cruz, el déficit podría superar los 2,000 MW, un escenario cercano al colapso del SEN.

En redes sociales, numerosos usuarios expresaron su frustración ante lo que describen como “una Navidad a oscuras”, mientras otros denunciaron el silencio oficial sobre los verdaderos motivos de las fallas.

“No hay combustible, no hay mantenimiento y no hay vergüenza”, escribió un internauta, reflejando el malestar generalizado.

La UNE aseguró que “se trabaja ininterrumpidamente” para restablecer las unidades afectadas, aunque no ofreció plazos concretos. Mientras tanto, los cubanos se preparan para otra jornada de apagones prolongados en plena antesala de las fiestas navideñas, con un sistema energético que parece cada vez más frágil.

CiberCuba seguirá actualizando esta información en desarrollo.