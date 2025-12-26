Joven veterinario cubano muestra curioso pez invasor en Cuba

El joven veterinario y creador de contenido José Ibrain Venereo Jiménez (@jose_ibrain_venereo_jimenez), conocido por su labor en defensa de la fauna cubana y la promoción del cuidado de especies en peligro, volvió a llamar la atención en redes sociales con un nuevo video que ya acumula cientos de comentarios y reacciones.

En las imágenes muestra un pez plecostomus de un tamaño inusual, mantenido en cautiverio en una vivienda en Cuba. Este ejemplar, explicó el joven, es una especie invasora que se ha adaptado con facilidad a las aguas cubanas y puede resistir largos periodos fuera del agua.

Tiene una piel dura que actúa como coraza y "no tiene depredadores en Cuba. Son peces que se conocen popularmente como "limpia peceras" porque se alimentan de musgo, camarones pequeños y "algunos otros bichitos".

"Normalmente los peces plecostomus son pequeños, pero este ha alcanzado un tamaño sorprendente, casi del largo de mi antebrazo”, comentó el creador en el video, mostrando con asombro las dimensiones del animal.

El plecostomus, también conocido como “limpiafondos” o “pez diablo”, es originario de América del Sur y se introdujo en la isla como especie ornamental. Sin embargo, con el tiempo se ha convertido en una amenaza ecológica para los ecosistemas locales, desplazando a especies autóctonas.

El video generó curiosidad y humor entre los usuarios, quienes se sorprendieron por el tamaño del pez y debatieron sobre cuánto tiempo puede sobrevivir fuera del agua o si su carne podría ser aprovechada como alimento. Otros compartieron anécdotas sobre haber criado ejemplares similares en estanques o cisternas en distintas provincias cubanas.

“Lamentablemente son una plaga, pero son animales increíbles”, comentó uno de los seguidores, resumiendo el sentimiento general ante el peculiar habitante acuático.

El curioso video del plecostomus gigante no solo despertó la admiración de los internautas, sino que también volvió a poner en el centro del debate el impacto de especies foráneas en el ecosistema cubano.