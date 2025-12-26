Joven veterinario cubano muestra curioso pez invasor en Cuba

El joven veterinario y creador de contenido José Ibrain Venereo Jiménez (@jose_ibrain_venereo_jimenez), conocido por su labor en defensa de la fauna cubana y la promoción del cuidado de especies en peligro, volvió a llamar la atención en redes sociales con un nuevo video que ya acumula cientos de comentarios y reacciones.
En las imágenes muestra un pez plecostomus de un tamaño inusual, mantenido en cautiverio en una vivienda en Cuba. Este ejemplar, explicó el joven, es una especie invasora que se ha adaptado con facilidad a las aguas cubanas y puede resistir largos periodos fuera del agua.
Tiene una piel dura que actúa como coraza y "no tiene depredadores en Cuba. Son peces que se conocen popularmente como "limpia peceras" porque se alimentan de musgo, camarones pequeños y "algunos otros bichitos".
"Normalmente los peces plecostomus son pequeños, pero este ha alcanzado un tamaño sorprendente, casi del largo de mi antebrazo”, comentó el creador en el video, mostrando con asombro las dimensiones del animal.
El plecostomus, también conocido como “limpiafondos” o “pez diablo”, es originario de América del Sur y se introdujo en la isla como especie ornamental. Sin embargo, con el tiempo se ha convertido en una amenaza ecológica para los ecosistemas locales, desplazando a especies autóctonas.
El video generó curiosidad y humor entre los usuarios, quienes se sorprendieron por el tamaño del pez y debatieron sobre cuánto tiempo puede sobrevivir fuera del agua o si su carne podría ser aprovechada como alimento. Otros compartieron anécdotas sobre haber criado ejemplares similares en estanques o cisternas en distintas provincias cubanas.
“Lamentablemente son una plaga, pero son animales increíbles”, comentó uno de los seguidores, resumiendo el sentimiento general ante el peculiar habitante acuático.
El curioso video del plecostomus gigante no solo despertó la admiración de los internautas, sino que también volvió a poner en el centro del debate el impacto de especies foráneas en el ecosistema cubano.
Preguntas frecuentes sobre el pez plecostomus y su impacto en Cuba
¿Qué es el pez plecostomus y por qué se considera una especie invasora en Cuba?
El pez plecostomus es una especie invasora en Cuba que originalmente es de América del Sur. Se introdujo en la isla como un pez ornamental, pero se ha adaptado con facilidad a las aguas cubanas, desplazando a las especies autóctonas y alterando el equilibrio ecológico local.
¿Cuál es el impacto del pez plecostomus en el ecosistema cubano?
El pez plecostomus representa una amenaza ecológica en los ecosistemas cubanos debido a que no tiene depredadores naturales en la isla y se alimenta de musgo, camarones pequeños y otros organismos, desplazando a las especies locales y alterando sus hábitats.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante la presencia del pez plecostomus?
La población cubana ha mostrado curiosidad y humor ante el tamaño inusual de algunos ejemplares de pez plecostomus. Se debate sobre su capacidad para sobrevivir fuera del agua y su potencial uso como alimento. Sin embargo, hay un reconocimiento creciente de que, aunque son una plaga, son animales fascinantes.
¿Qué acciones se están tomando para controlar la propagación del pez plecostomus en Cuba?
Actualmente, no se mencionan acciones específicas para controlar la propagación del pez plecostomus en Cuba. Sin embargo, la concienciación sobre su impacto ecológico es un primer paso hacia la implementación de medidas de control y manejo para proteger los ecosistemas locales.
