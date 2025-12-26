Muere en Navidad cubano herido en el accidente del avión de carga de UPS en Kentucky, EE.UU.

Con su deceso se elevó a 15 el total de fallecidos por la catástrofe aérea

El cubano Alain Rodríguez Colina murió el día de Navidad a causa de las graves quemaduras sufridas en el accidente de un avión de carga de UPS ocurrido el 4 de noviembre en Louisville, Kentucky, con lo cual se elevó a 15 el número total de fallecidos.

Rodríguez, inmigrante cubano residente en Estados Unidos, se encontraba trabajando en un depósito de chatarra cercano al aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville cuando el avión de carga de UPS, cargado de combustible y con destino a Hawái, se estrelló poco después del despegue y provocó una explosión de grandes proporciones.

Las autoridades de Kentucky confirmaron que el cubano permaneció hospitalizado durante más de siete semanas con quemaduras en más del 50% de su cuerpo, indicó un despacho de la agencia AP reproducido por el diario Gulf Coast News.

Pese a que en días recientes se reportaron señales de mejoría, su estado de salud se agravó y falleció el 25 de diciembre sin haber recuperado la conciencia.

Rodríguez trabajaba desde 2023 en la empresa Grade A Auto Parts & Recycling, una de las instalaciones impactadas por el siniestro.

Según sus empleadores, había logrado ascender rápidamente y había construido una nueva vida en Louisville, donde residían también su madre y hermanos, mientras que su hija permanecía en Cuba.

El accidente ocurrió cuando el avión McDonnell Douglas MD-11 de UPS perdió uno de sus motores durante el despegue, lo que derivó en un incendio masivo al caer sobre una zona industrial.

En el siniestro murieron los tres tripulantes de la aeronave y varias personas que se encontraban en tierra.

De acuerdo con el diario USA Today, investigaciones preliminares de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte señalaron fallas estructurales y signos de fatiga en los componentes que sostenían el motor.

Tras el accidente, la Administración Federal de Aviación ordenó la inmovilización de todos los MD-11 utilizados para carga.

La muerte del cubano se produce en medio de demandas judiciales contra UPS y el fabricante del motor, aunque el caso de Rodríguez Colina no está incluido en esos litigios.

Las autoridades federales mantienen abierta la investigación para determinar responsabilidades en el que ya es considerado el desastre más mortífero en la historia de la aerolínea de carga.