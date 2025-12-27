Jorge Díaz se burla del discurso estatal que culpa a los cubanos por comer arroz y papa

Vídeos relacionados:

El humorista Jorge Díaz Valera reaccionó a la última ocurrencia del régimen sobre la alimentación en Cuba, que ha provocado una oleada de burlas, indignación y rechazo en redes sociales.

Díaz respondió con ironía demoledora a las declaraciones de un funcionario transmitidas por la televisión estatal, quien insinuó que el arroz y la papa no deberían formar parte esencial de la dieta nacional.

En una publicación en Facebook, el comediante se mofa de la narrativa gubernamental que responsabiliza a la población por la crisis alimentaria.

Con su estilo mordaz, escribió que, tras escuchar a un "experto en comidas autóctonas cubanas", se sintió "avergonzado al comprender su error al alimentarse en Cuba", e hizo un anuncio insólito.

"Soy tan cubano, que aunque pueda, no miraré una papa más en mi vida y mucho menos el arroz. Como voy a comer algo que no es de nuestra cultura agrícola", dijo en tono sarcástico.

La sátira no se detuvo ahí.

Jorge llevó el absurdo al extremo al afirmar que incluso apagaría el televisor si aparece el Papa, y que si en una película china ve a alguien comiendo arroz, romperá el televisor.

"Ahora comprendo por qué hay tanta gente enferma en Cuba, es que vienen desde hace años ingiriendo esos productos impuestos por los países malos. Y al paso que va la cosa, el puerco también tiene sus dudas, porque se comía mucho con el apátrida arroz", expresó.

Con ese lenguaje hiperbólico, Díaz dejó en evidencia lo que los cubanos perciben como un intento de justificar la escasez permanente con discursos que rozan lo ridículo.

"Desde ahora en lo adelante los cubanos debieran estudiar más lo que comen porque se entretienen en alimentos foráneos cuando debieran prestar más atención a la base de todo", concluyó.

Las palabras del actor forman parte de la catarsis colectiva frente a un relato que pretende explicar la crisis alimentaria apelando a la tradición o a la "autenticidad" culinaria, mientras los anaqueles siguen desabastecidos y los precios continúan escalando.

En lugar de ofrecer soluciones concretas, la respuesta estatal ha sido culpar a los "hábitos alimenticios" de la población por la debacle del sector agropecuario, una narrativa que ha sido recibida con incredulidad por amplios sectores de la sociedad.

En redes sociales, muchos usuarios han respaldado el mensaje del humorista, señalando que el problema no es qué comen los cubanos, sino que cada vez tienen menos qué llevarse a la boca.

La controversia estalló luego de que en el programa oficialista "Cuadrando la Caja", el doctor Roberto Caballero, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Técnicos Agrícolas y Forestales, afirmara que uno de los principales obstáculos para alcanzar la llamada "soberanía alimentaria" son los hábitos de consumo de la población.

Según su criterio, productos como la papa -de origen andino- no se adaptan al clima ni a los suelos del país y generan más pérdidas que beneficios para el Estado.

Caballero también cuestionó el alto consumo de arroz y llegó a decir: "Nosotros no somos asiáticos", insinuando que ese hábito debe modificarse.

Sus palabras, pronunciadas en un contexto de inflación, escasez crónica y deterioro del campo, fueron vistas por muchos como un intento de desplazar la responsabilidad hacia los ciudadanos, mientras se eluden los problemas estructurales del modelo agrícola estatal, la falta de inversión y las trabas al productor.

Las reacciones no se hicieron esperar.

Activistas, periodistas y usuarios recordaron que el arroz es parte esencial de la cocina cubana y que antes de 1959 el país producía más de 160 mil toneladas métricas anuales, mientras que hoy depende casi por completo de la importación.

Otros ironizaron con que ya los cubanos dejaron de comer carne, pescado y ahora también deberían resignarse a prescindir del arroz y la papa.

En ese escenario, la sátira de Jorge Díaz Valera ha funcionado como un espejo incómodo que refleja la incongruencia del discurso oficial.

Mientras los campos siguen cubiertos de marabú, los insumos no llegan y los productores reciben pagos tardíos o insuficientes, el debate se desplaza hacia lo que la gente "debería" comer.

La publicación del actor no solo provoca risa, sino que canaliza el hastío de una población cansada de discursos que, en vez de soluciones, ofrecen nuevas formas de justificar la escasez.