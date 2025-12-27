¿Se botó el nuevo amor de Daniela Reyes? Bolso Hermès y pulsera Cartier estos fueron sus regalos de Navidad

Daniela Reyes volvió a causar revuelo en redes sociales tras los exclusivos regalos que recibió esta Navidad: un elegante bolso Hermès y una pulsera Cartier.

En sus historias de Instagram, la influencer compartió varias imágenes y videos donde se le ve sonriente mientras abre las icónicas cajas naranjas y rojas de ambas marcas, acompañadas del mensaje “Wrapped in love this Christmas” y emojis de amor y árbol navideño.

Caption

Las publicaciones no pasaron desapercibidas y para muchos internautas en redes estos costosos obsequios serían un detalle de su supuesto nuevo crush, el joven Rafa Rodríguez, con quien desde hace semanas se le vincula sentimentalmente.

Caption

Aunque ninguno de los dos ha confirmado la relación, son varias las coincidencias que han levantado sospechas. Daniela y Rafa han compartido en redes fotos y videos desde los mismos lugares en Miami, lo que ha alimentado aún más los rumores de que estarían disfrutando juntos de las fiestas navideñas.

Captura Instagram / Daniela Reyes

Mientras tanto, la popular influencer cubana parece estar viviendo un cierre de año lleno de amor, lujo, complicidad y mucho amor; y todo parece indicar que Yomil Hidalgo ya es historia.