"Yo en tu vida soy futuro, presente y pasado": Nuevo tema de Yomil tiene a todos pensando, ¿indirecta para Daniela?

El reguetonero cubano Yomil volvió a encender las redes con el adelanto de su nuevo tema junto al artista Niwo, pero más allá del ritmo pegajoso, lo que ha desatado una ola de comentarios es la letra de la canción, que muchos seguidores interpretan como una indirecta a su expareja, la influencer Daniela Reyes.

En el fragmento compartido por el propio Yomil en sus redes sociales se puede escuchar: “A ti parece que se te olvidó que yo soy la persona que te hace sentir / Pueden pasar más de 200 años que tu cara a mí nunca me va a mentir / Lo de nosotros es una relación que no termina, que no va a morir / Aunque no quieras sigo siendo el dueño, se lo puedes decir”.

Más adelante agrega: “Mami por favor explícate, dile que lo tuyo y lo mío es personalizado / Que te toque pero no quiere presumirlo eso es pecado / Yo en tu vida soy futuro, presente y pasado”.

Estas líneas bastaron para que los fans comenzaran a especular si el mensaje estaba dirigido a Daniela Reyes, quien, según rumores, podría estar viviendo un nuevo romance.

El debate creció aún más porque hace solo unos días, Yomil aclaró que está soltero y sin compromiso, tras los comentarios que lo vinculaban con la cantante Hallel Génesis. En ese momento, el intérprete aseguró que no tiene pareja y que solo su familia y seres queridos saben lo que ocurre en su vida.

Todo parece indicar que Yomil sigue canalizando sus emociones a través de la música, y esta vez, con una letra que muchos sienten tiene destinatario claro.