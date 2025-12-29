Claudia Artiles volvió a conquistar las redes con un gesto lleno de ternura. La influencer cubana compartió un video en el que muestra la sorpresa que preparó junto a su pareja, el creador de contenido Ultrack, para las hijas de él: un hermoso tocador rosa con luces, que las pequeñas recibieron entre risas y gritos de emoción.
En el video, publicado en TikTok e Instagram, se ve cómo las niñas entran al cuarto y descubren el mueble nuevo. “¡Ay, qué lindo!”, exclama la mayor. La escena, acompañada de música suave, refleja la complicidad y el cariño que la familia ha construido en los últimos meses.
“Respondí a un comentario que me pedía mostrar la reacción de ellas cuando vieran el regalo”, escribió Claudia en la descripción del clip, que acumula miles de reproducciones y comentarios llenos de amor hacia la pareja.
Sin embargo, entre los elogios también hubo quienes señalaron que las niñas no dieron las gracias a Claudia. “Creo que también se debería enseñar a los niños a dar las gracias, ya que es parte de la educación”, opinó una usuaria. A lo que Artiles no dudó en responder con serenidad y buen humor a otros comentarios, reafirmando su cariño por las hijas de Ultrack: “Yo las trato como mías y me quedo con eso”.
La reacción del público fue abrumadoramente positiva. “Ojalá muchas niñas tuvieran una madrastra como tú”, escribió una seguidora. “Claudia es madre, y cuando una mujer es buena madre, también es buena madrastra”, comentó otra. Muchos destacaron el amor y la paciencia con que Claudia se involucra en la crianza de las pequeñas, además de su cercanía con Marlon, su hijo menor, a quien también suele mostrar en redes junto a Ultrack.
El regalo se convirtió en una ocasión especial para resaltar el ambiente de armonía familiar que la pareja ha logrado mantener, pese a las críticas que en ocasiones reciben. “Somos felices”, respondió la influencer a uno de los mensajes.
Claudia y Ultrack atraviesan además un momento especialmente dulce, ya que están esperando a su primer hijo juntos. La creadora de contenido ha compartido con orgullo imágenes de su embarazo, asegurando que vive una de las etapas más bonitas de su vida rodeada de amor, estabilidad y familia.
Este nuevo video llega pocas semanas después de que Artiles publicara otro clip viral defendiendo la importancia de poner siempre a los hijos por delante. “Nunca pondría a un hombre por encima de mis hijos”, dijo entonces, una frase que resume la filosofía con la que la creadora de contenido ha decidido formar su hogar.
