En video: Caos en el aeropuerto de Miami por violenta pelea en una de sus entradas

Momento de la pelea en la entrada del Aeropuerto de Miami

Una pelea protagonizada por al menos dos hombres en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) desató una escena de caos frente a las puertas 16 y 17 del nivel inferior de la terminal, según captó un video difundido en redes sociales.

El altercado, que ocurrió en la noche de este lunes por causas que se desconocen, no interrumpió las operaciones del aeropuerto, pero generó conmoción entre testigos y dejó al menos una persona herida.

La grabación fue compartida y se viralizó desde la popular cuenta de Instagram Only in Dade, que suele documentar situaciones inusuales o impactantes en el condado de Miami-Dade.

En las imágenes, se observa al menos a dos hombres forcejeando frente a un auto, mientras varios transeúntes observan o intentan intervenir.

La escena, devenida en caos, tuvo lugar a pocos metros de la zona de recogida de pasajeros, lo que generó una situación de confusión entre quienes llegaban o salían del aeropuerto.

El material audiovisual se viralizó rápidamente, avivando debates sobre la seguridad en una de las instalaciones aeroportuarias más transitadas de Estados Unidos.

La versión de las autoridades

De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) -citada por la prensa local- los hechos ocurrieron alrededor de las 9:16 p.m. del lunes, momento en que agentes del distrito del aeropuerto recibieron una llamada alertando sobre una pelea en el nivel inferior, específicamente cerca de las puertas 16 y 17.

Al llegar al lugar, los oficiales se encontraron con un hombre adulto que declaró haber estado involucrado en un “altercado físico con una persona desconocida”.

Según el reporte preliminar de la MDSO, el otro individuo implicado en la pelea huyó de la escena antes de que los agentes pudieran identificarlo.

La víctima, cuya identidad no fue revelada, rehusó ser atendida por los servicios de emergencia del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, aunque las autoridades confirmaron que presentaba una lesión de carácter no especificado.

“El otro sujeto huyó de la escena en una dirección desconocida y la presunta víctima rechazó ser atendida por los Bomberos de Miami-Dade”, detalló el comunicado oficial.

A pesar de la naturaleza violenta del enfrentamiento y la cercanía con una zona de alto tráfico de pasajeros, la Oficina del Sheriff señaló que no se registraron impactos sobre el funcionamiento del aeropuerto.

Las operaciones del MIA continuaron con normalidad durante y después del suceso.

Tampoco se reportaron arrestos ni se indicó que existiera una búsqueda activa de algún sospechoso en relación con el incidente.

Hasta el cierre de esta nota, no hay información adicional sobre lo ocurrido.