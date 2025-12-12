Piden ayuda para localizar a joven cubano prófugo tras intento de asesinato en Camagüey

Vídeos relacionados:

Un joven identificado como Reiler García estaría siendo buscado por la policía tras ser señalado como el presunto autor de un ataque con arma blanca en el reparto La Mosca, Camagüey, contra otro joven de 18 años.

Según el reporte del periodista independiente José Luis Tan Estrada y el testimonio de familiares y vecinos, el incidente ocurrió este martes en el gimnasio del barrio, donde ambos coincidieron.

Presuntamente la víctima -identificado como "Yan Carlos"- estaba fumando un cigarro cuando, de acuerdo con los testigos, García se molestó, lo confrontó y abandonó el lugar.

Yan Carlos, el joven agredido (Foto: Facebook/Sirelda Fernández Ruiz

Minutos después, Reiler regresó con un cuchillo y lo apuñaló tres veces por sorpresa.

“Yan Carlos recibió tres heridas de arma blanca, pero afortunadamente ninguno de sus órganos vitales fue afectado”, confirmó la citada fuente a partir del testimonio de allegados.

Tras la agresión, fue operado con éxito y permanece hospitalizado en recuperación.

En redes sociales, Sirelda Fernández Ruiz, madre de la presunta víctima, confirmó que su hijo fue agredido "brutalmente".

"Sé que algunos no lo saben, a Yan lo agredieron y en estos momentos lo tenemos en terapia del Hospital Militar, pero gracias a Dios va mejorando", escribió en Facebook Fernández Ruiz.

Fuente: Captura de Facebook/Sirelda Fernández Ruiz

En otra publicación, la mujer pidió colaboración ciudadana para capturar al agresor de su hijo.

Fuente: Captura de redes sociales

Tras la agresión, Reiler García se dio a la fuga. Ese mismo martes, patrullas policiales acudieron a su domicilio, pero no fue hallado.

El joven Reiler García, señalado como responsable de una agresión con arma blanca (Foto: Facebook/José Luis Tan Estrada)

Se sospecha que podría estar escondido en La Habana.

“La familia de Yan Carlos pide visibilidad del caso y colaboración ciudadana, ante el temor de que el agresor pueda regresar y causar un daño mayor, o evadir definitivamente la justicia”, concluyó Tan Estrada en su alerta en redes.

Fuente: Captura de Facebook/José Luis Tan Estrada

Un vecindario dividido: Versiones enfrentadas y una comunidad polarizada

El caso ha generado una intensa y acalorada discusión pública en redes sociales, especialmente en los comentarios al post original del periodista Tan Estrada.

Las versiones sobre lo ocurrido, y sobre los jóvenes involucrados, son profundamente divergentes.

Algunos vecinos, como Marina Maelis Torres, respaldan la versión de la familia de la víctima: “Soy vecina de Yan Carlos y todo lo que está publicado es verdad... Reiler fue el promotor de esta tragedia. Yo misma ayudé a montar a Yan Carlos en el carro para llevarlo al hospital”.

Otros, en cambio, defienden al prófugo. Claudia Pérez, por ejemplo, escribió: “Es triste para quienes te conocemos desde niño y ahora apareces como el peor delincuente... nadie tiene derecho a agredir, pero tampoco sabemos por qué lo hiciste. No eras una persona de malos sentimientos”.

El tono subió aún más en la extensa intervención del usuario "Lobo Solitario", quien acusó de manipulación a los allegados de la víctima:

“Quieren hundir a Reiler, manifestando barbarismos de mentiras... Se nota la ventaja de personas adineradas hundiendo a un joven humilde”.

Para él, el ataque fue provocado por “humillaciones” y “chantajes” que Reiler habría recibido.

Otros, como Yusdelmi Pérez, también defienden con vehemencia a Reiler: “Reiler no apuñaló a nadie... Yan Carlos lo humillaba, se burlaba de su madre fallecida, lo chantajeaba... hasta el más noble se cansa”.

Dos internautas invocaron la orfandad y las carencias afectivas de Reiler para comprender su posible conducta.

“Nadie sabe la frustración con la que vive un huérfano”, dijo una.

“Sí, puede que haya sentido envidia. Todos tenemos a alguien que nos guía cuando llegamos a casa. Él no”, señaló otra comentarista.

En contraste, otra voces son tajantes: “Todo el mundo no puede estar equivocado, además de que lo vieron cuando lo hizo... si no lo hizo, ¿por qué se dio a la fuga?”.

Al mismo tiempo, hay quienes recuerdan la necesidad de justicia, sin relativismos.

“No es un asesino”, dijo Yakima Chávez, “pero eso no justifica lo que hizo”.

Más allá de las versiones específicas del caso, el suceso ha puesto sobre la mesa el estado de la juventud, la violencia y la falta de respuestas institucionales.

“Esto ya no es un país, deberían ponerle el matadero de personas”, concluyó una internauta.

El caso ha superado el hecho puntual y se ha convertido en un símbolo de una sociedad fragmentada, donde los códigos de respeto, dignidad y justicia parecen estar en crisis.

Mientras una familia reza por la recuperación de su hijo herido, otra teme que su ser querido sea criminalizado sin considerar las heridas invisibles que lo habrían marcado desde la infancia.

Lo único en lo que coinciden todos los comentarios es en la gravedad del hecho y la urgencia de que la justicia actúe. Ya sea para proteger a la víctima, para sancionar un crimen, o para garantizar un juicio justo.