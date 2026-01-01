La Letra del Año 2026 se dio a conocer el 1 de enero en La Habana por la Asociación Yoruba de Cuba

Vídeos relacionados:
La Asociación Cultural Yoruba de Cuba dio a conocer este 1 de enero la Letra del Año 2026, uno de los eventos religiosos más esperados del calendario afrocubano. La ceremonia fue presidida por el sacerdote mayor Carlos Argudín Valenzuela (Awo Ogunda She Omo Ala Aggayú) en la sede nacional de la institución, en La Habana Vieja.
El signo regente para 2026 es Ogunda Otrupon, acompañado de Oggún como divinidad principal y Oshún como acompañante. La oración profética establece Iré arikú oyale lowo Orula, que augura salud firme bajo la protección de Orula.
Entre las recomendaciones espirituales se subraya la importancia de la higiene colectiva, la prevención de enfermedades del sistema nervioso y digestivo, y la atención al alcoholismo como problema social. También se insta a reforzar la unidad familiar y el respeto hacia la madre como eje de estabilidad en el hogar.
Ifá advierte sobre un posible aumento de la violencia doméstica y la pérdida de valores éticos, por lo que recomienda fortalecer la educación familiar y social. Asimismo, sugiere ofrecer atenciones a San Lázaro y a las deidades Oggún y Oshún para preservar la salud y la armonía.
El oráculo también prevé la continuidad del flujo migratorio y llama a los creyentes a mantener la fe, el respeto a las tradiciones yorubas y el equilibrio espiritual como vías de superación colectiva.
Preguntas frecuentes sobre la Letra del Año 2026 en Cuba
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál es el signo regente de la Letra del Año 2026 en Cuba?
El signo regente para el año 2026 es Ogunda Otrupon. Este signo viene acompañado de Oggún como divinidad principal y Oshún como acompañante, y la oración profética establece "Iré arikú oyale lowo Orula", que augura salud firme bajo la protección de Orula.
¿Cuáles son las recomendaciones de la Letra del Año 2026 para los cubanos?
La Letra del Año 2026 sugiere prestar especial atención a la higiene colectiva y la prevención de enfermedades, especialmente del sistema nervioso y digestivo. También se recomienda abordar el alcoholismo como un problema social, reforzar la unidad familiar y el respeto hacia la madre como eje de estabilidad en el hogar. Además, se advierte sobre el posible aumento de la violencia doméstica y la pérdida de valores éticos, instando a fortalecer la educación familiar y social.
¿Qué predicciones hace la Letra del Año 2026 para Cuba?
La Letra del Año 2026 predice un incremento en el flujo migratorio y la continuidad de problemas sociales como el alcoholismo y la violencia doméstica. Además, es un llamado a los creyentes a mantener la fe, el respeto a las tradiciones yorubas y el equilibrio espiritual como vías de superación colectiva.
¿Cómo afecta el contexto actual de Cuba la interpretación de la Letra del Año 2026?
El contexto actual de Cuba, marcado por una profunda crisis económica, social y política, hace que la Letra del Año cobre especial relevancia para muchos cubanos como una guía espiritual y cultural. En un país donde la escasez, los apagones y el éxodo masivo son frecuentes, las recomendaciones del oráculo ofrecen una brújula simbólica para enfrentar el año nuevo con esperanza, cautela y acción.
