La Letra del Año 2026 se dio a conocer el 1 de enero en La Habana por la Asociación Yoruba de Cuba

La Asociación Cultural Yoruba de Cuba dio a conocer este 1 de enero la Letra del Año 2026, uno de los eventos religiosos más esperados del calendario afrocubano. La ceremonia fue presidida por el sacerdote mayor Carlos Argudín Valenzuela (Awo Ogunda She Omo Ala Aggayú) en la sede nacional de la institución, en La Habana Vieja.

El signo regente para 2026 es Ogunda Otrupon, acompañado de Oggún como divinidad principal y Oshún como acompañante. La oración profética establece Iré arikú oyale lowo Orula, que augura salud firme bajo la protección de Orula.

Entre las recomendaciones espirituales se subraya la importancia de la higiene colectiva, la prevención de enfermedades del sistema nervioso y digestivo, y la atención al alcoholismo como problema social. También se insta a reforzar la unidad familiar y el respeto hacia la madre como eje de estabilidad en el hogar.

Ifá advierte sobre un posible aumento de la violencia doméstica y la pérdida de valores éticos, por lo que recomienda fortalecer la educación familiar y social. Asimismo, sugiere ofrecer atenciones a San Lázaro y a las deidades Oggún y Oshún para preservar la salud y la armonía.

El oráculo también prevé la continuidad del flujo migratorio y llama a los creyentes a mantener la fe, el respeto a las tradiciones yorubas y el equilibrio espiritual como vías de superación colectiva.

