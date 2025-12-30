Se acerca el momento de conocer la Letra del Año 2026: ¿Qué ha marcado la ceremonia de preapertura?

Foto © Facebook/Asociación Cultural Yoruba de Cuba

Vídeos relacionados:

La cuenta regresiva ha comenzado. La comunidad religiosa yoruba en Cuba y el mundo espera con expectación la revelación de la Letra del Año 2026, una de las ceremonias más significativas del calendario religioso afrocubano.

Como es tradición, esta profecía anual marcará las pautas espirituales, morales y sociales para el nuevo año.

Sin embargo, tal como es costumbre, a inicios de este mes se celebró la ceremonia de preapertura, que prepara el camino.

Ceremonia de preapertura: El inicio del camino

El 1 de diciembre a las 10:00 a.m. se llevó a cabo en la sede nacional de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, en Prado No. 615, Habana Vieja, la ceremonia de preapertura de la Letra del Año 2026.

La actividad fue presidida por Roberto Padrón Silva, presidente de la institución, junto a miembros de la Junta Directiva Nacional y babalawos afiliados.

Tal como informó la Asociación, durante la ceremonia fue consultado el oráculo de Ifá por Awo Alfredo Lima Oshe Nilogbe, miembro del Consejo de Mayores de Ifá.

Lo más leído hoy:

El resultado fue la primera profecía vinculada al ciclo que comienza:

Profecía de Preapertura:

Odun: Osa She.

Profecía: Iré Buyoko Lowo Orunmila.

Addimú: ñame con dos velas.

Ebbo: un gallo, muñeco hembra y macho, medidas del cuerpo, tierra de los zapatos, ñame, tierra arada, estaca, ropa usada, dos cotos, dos velas, oti, oñi, eku, eya, awaldo y demás ingredientes.

La organización aclaró que esta no constituye la Letra del Año definitiva, sino que se trata de una consulta preliminar, el punto de partida de un proceso ritual más extenso:

“Está profecía no es La Letra del Año. Es la consulta inicial, dónde comienzan las ceremonias previas que preparan el camino, junto a otras obras que se van realizando a lo largo del mes de diciembre y culminan el 31 de diciembre a las 12 de la noche con la obtención de La Letra del Año para el 2026”, indicó la Junta Directiva Nacional.

El cumplimiento del Ebbo marcado

Posteriormente, el 12 de diciembre, la Asociación informó que se realizó el ebbo correspondiente, es decir, la obra ritual prescrita por el oráculo durante la ceremonia de preapertura.

Esta fue presidida por miembros del Consejo de Sacerdotes Mayores de Ifá en la sede nacional de la institución.

Fuente: Captura de Facebook/Asociación Cultural Yoruba de Cuba

El cumplimiento de esta etapa es esencial dentro del protocolo yoruba, pues permite materializar las recomendaciones del oráculo para encaminar las energías del nuevo año.

Anticipando el 2 de enero: Evento y ceremonia pública

La Asociación Cultural Yoruba de Cuba ha convocado a una conferencia de prensa el próximo 2 de enero de 2026 a las 11:00 a.m., donde se dará a conocer oficialmente la esperada Letra del Año aunque, como cada año, se espera que previamente sea publicada en redes sociales.

El evento contará además con una exposición artística titulada “Ecos del silencio”, del artista Carlos A. Pimentel Boiza (Pimbo) -prevista para la 1:00 p.m.- y culminará con un tambor a Odduwa a las 2:00 p.m.

Un año guiado por Shangó y Oshún: Balance del 2025

Como contexto, vale recordar que en el presente año 2025, la Letra del Año emitida por la Asociación el 1 de enero estuvo regida por el signo Ogunda Ogbe, y acompañada por una oración profética de estabilidad espiritual:

“Iré Arikú Oyale Tesi Timbalayé” —una suerte de salud firme y segura en el plano de la tierra, con la bendición y el apoyo de todas las Oshas y Orishas.

La divinidad regente fue Shangó, acompañado de Oshún, lo que definió un año de fuertes energías asociadas al liderazgo, la justicia, la pasión, pero también a la dulzura y fertilidad.

Significado social y espiritual de la Letra del Año

Para los creyentes de la Regla de Ocha e Ifá, y para muchos cubanos más allá del marco religioso, la Letra del Año se ha convertido en un documento de referencia no solo espiritual, sino también cultural y social. En un país atravesado por profundas crisis económicas, sociales y políticas, estas orientaciones ofrecen una brújula simbólica para enfrentar el año nuevo con esperanza, cautela o acción, según las advertencias del oráculo.

Este complejo entramado de ceremonias previas, oraciones proféticas, ebbo y consultas al oráculo es reflejo de una espiritualidad viva, resistente, que mantiene vigencia en el presente y proyección hacia el futuro.

La llegada de la Letra del Año 2026 ocurre en un contexto especialmente complejo para la población cubana.

La isla atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia reciente, marcada por un incremento de enfermedades, la inflación descontrolada, el colapso de servicios básicos como la electricidad, el abasto de agua y el transporte, la escasez de alimentos y medicamentos, y un éxodo migratorio sin precedentes.

En medio de este panorama, muchas personas encuentran en la religión yoruba no solo un refugio espiritual, sino también un lenguaje simbólico que les ayuda a comprender y resistir las dificultades cotidianas.

Las recomendaciones del oráculo, los signos regentes y las advertencias contenidas en la Letra del Año se convierten, para miles de personas, en una guía de vida en tiempos de incertidumbre.