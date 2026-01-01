DHS presume autodeportaciones de casi dos millones de inmigrantes

Vídeos relacionados:
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) aseguró que casi dos millones de inmigrantes indocumentados se han “autodeportado” del país en menos de un año, según una serie de publicaciones difundidas en la red social X.
En uno de los mensajes, la cuenta oficial @DHSgov afirmó: “1,9 millones de inmigrantes ilegales se autodeportaron de nuestro país en menos de un año”.
El organismo federal instó además a las personas que se encuentran en Estados Unidos sin estatus legal a abandonar el país de manera voluntaria, presentando la autodeportación como la opción más conveniente para evitar consecuencias legales.
“Si usted está aquí ilegalmente, la autodeportación es la mejor, más segura y más rentable forma de salir de Estados Unidos para evitar un arresto”, añadió el DHS.
Las declaraciones forman parte del discurso oficial del gobierno estadounidense para endurecer su mensaje migratorio, en medio del debate nacional sobre el control fronterizo, las deportaciones y el futuro de millones de inmigrantes sin documentos.
Aunque el DHS presenta las cifras como un logro, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han advertido que muchas de estas salidas estarían motivadas por el miedo a detenciones, redadas y restricciones legales, más que por decisiones realmente voluntarias.
El anuncio genera reacciones encontradas, mientras el tema migratorio continúa siendo uno de los asuntos más sensibles y polarizantes en la política estadounidense.
Preguntas Frecuentes sobre Autodeportaciones y Políticas Migratorias en EE.UU.
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué es la autodeportación y cómo se está promoviendo en Estados Unidos?
La autodeportación es el proceso mediante el cual un inmigrante indocumentado decide voluntariamente abandonar el país, en este caso, Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está promoviendo esta opción presentándola como la mejor manera de evitar consecuencias legales. Además, se han creado incentivos económicos, como un estipendio de hasta 3,000 dólares y un vuelo gratuito, para motivar a los inmigrantes a salir del país por su cuenta a través de la aplicación CBP Home.
¿Por qué casi dos millones de inmigrantes han optado por la autodeportación en menos de un año?
Muchos inmigrantes han optado por la autodeportación debido al miedo a las detenciones, redadas y restricciones legales, más que por una decisión realmente voluntaria. La administración Trump ha intensificado su política migratoria, aumentando los controles fronterizos y las detenciones, lo que ha llevado a un número significativo de inmigrantes a considerar la autodeportación como una manera de evitar arrestos o deportaciones forzosas.
¿Qué impacto tienen las políticas de autodeportación y deportación sobre la economía de Estados Unidos?
Las políticas de autodeportación y deportación masiva han tenido impactos significativos en el mercado laboral estadounidense, especialmente en sectores como la agricultura y la construcción. La salida de inmigrantes, que históricamente han contribuido al crecimiento del empleo, ha dejado vacíos laborales que no se han podido llenar fácilmente, resultando en pérdidas económicas y una posible desaceleración económica.
¿Qué críticas han surgido respecto al programa de autodeportación del DHS?
El programa de autodeportación ha sido criticado por organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes argumentan que el uso de incentivos económicos bajo amenaza de arresto constituye una forma de presión sobre comunidades migrantes vulnerables. También se ha cuestionado la falta de transparencia en las cifras y la metodología utilizada por el DHS para calcular las autodeportaciones.
