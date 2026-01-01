DHS presume autodeportaciones de casi dos millones de inmigrantes

Vídeos relacionados:

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) aseguró que casi dos millones de inmigrantes indocumentados se han “autodeportado” del país en menos de un año, según una serie de publicaciones difundidas en la red social X.

En uno de los mensajes, la cuenta oficial @DHSgov afirmó: “1,9 millones de inmigrantes ilegales se autodeportaron de nuestro país en menos de un año”.

El organismo federal instó además a las personas que se encuentran en Estados Unidos sin estatus legal a abandonar el país de manera voluntaria, presentando la autodeportación como la opción más conveniente para evitar consecuencias legales.

“Si usted está aquí ilegalmente, la autodeportación es la mejor, más segura y más rentable forma de salir de Estados Unidos para evitar un arresto”, añadió el DHS.

Las declaraciones forman parte del discurso oficial del gobierno estadounidense para endurecer su mensaje migratorio, en medio del debate nacional sobre el control fronterizo, las deportaciones y el futuro de millones de inmigrantes sin documentos.

Aunque el DHS presenta las cifras como un logro, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han advertido que muchas de estas salidas estarían motivadas por el miedo a detenciones, redadas y restricciones legales, más que por decisiones realmente voluntarias.

El anuncio genera reacciones encontradas, mientras el tema migratorio continúa siendo uno de los asuntos más sensibles y polarizantes en la política estadounidense.