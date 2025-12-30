Departamento de Justicia demanda a Virginia por conceder ayudas estudiantiles a inmigrantes indocumentados

Vídeos relacionados:
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó una demanda contra el estado de Virginia para impugnar una ley estatal que permite que algunos inmigrantes que residen ilegalmente en el país accedan a la matrícula estatal y beneficios educativos, una medida que la administración considera contraria a la ley federal.
De acuerdo con Telemundo, la demanda, de 13 páginas, fue presentada ante un tribunal federal de distrito en Richmond, aunque hasta el momento no se ha asignado un juez al caso. El DOJ sostiene que la legislación de Virginia viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución, al contradecir las normas federales de inmigración.
La ley estatal en cuestión extiende la elegibilidad para la matrícula estatal a personas que hayan establecido residencia en Virginia al menos un año antes, y establece que el estatus migratorio no puede ser motivo de descalificación para acceder a esos beneficios.
Según el Departamento de Justicia, esta política constituye un trato discriminatorio hacia los ciudadanos estadounidenses. “Esto no solo es incorrecto, sino también ilegal. El trato discriminatorio de la ley impugnada, que favorece a los inmigrantes ilegales en detrimento de los ciudadanos, está totalmente prohibido y anulado por la ley federal”, señala la demanda recogida por La Opinión.
El DOJ argumenta que la legislación federal prohíbe expresamente a los estados otorgar beneficios de educación postsecundaria a inmigrantes indocumentados cuando dichos beneficios no están disponibles para los ciudadanos en condiciones similares. “No hay excepciones. Sin embargo, Virginia la viola”, afirma el documento legal.
Esta acción se suma a una serie de impugnaciones legales promovidas por la administración Trump contra estados que han adoptado políticas similares. En junio, el gobierno federal presentó demandas contra Texas, Kentucky, Oklahoma, Illinois y California, según reportó The Hill.
Hasta el momento, el DOJ ha llegado a acuerdos con los tres estados gobernados por republicanos, mientras que Illinois y California continúan enfrentando los procesos judiciales.
La demanda contra Virginia se produce además en un momento políticamente sensible, ya que los demócratas se preparan para asumir la gobernación y la Fiscalía General del estado el próximo mes, tras obtener varias victorias en las elecciones recientes.
El Departamento de Justicia solicitó al tribunal que bloquee de forma permanente la aplicación de las disposiciones del Código de Educación de Virginia que, según sostiene, entran en conflicto directo con la ley federal de inmigración.
