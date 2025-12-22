EE.UU. ofrece más dinero en Navidad a inmigrantes que se autodeporten

Vídeos relacionados:
El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes un nuevo programa federal que incrementa de 1,000 a 3,000 dólares el incentivo económico para inmigrantes indocumentados que decidan abandonar voluntariamente el país antes de que concluya el año, como un estipendio navideño.
La medida, confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en su página web y redes sociales, establece que quienes se inscriban en el programa a través de la aplicación gubernamental CBP Home recibirán un estipendio de 3,000 dólares, además de un vuelo gratuito a su país de origen.
Según el DHS, el uso de la aplicación también permite a los beneficiarios evitar multas civiles o sanciones por no haber salido del país a tiempo. La plataforma, desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), es presentada por el Gobierno como un mecanismo “rápido, gratuito y ordenado” para facilitar la salida voluntaria de la nación.
Tanto el DHS como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) promovieron activamente el programa en redes sociales durante la temporada navideña, calificándolo como una “oferta por tiempo limitado”. Las autoridades instaron a los inmigrantes en situación irregular a acogerse al beneficio antes de que finalice el año.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que desde enero de 2025 1,9 millones de inmigrantes indocumentados se han autodeportado voluntariamente, y que decenas de miles han utilizado la aplicación CBP Home. “Durante la temporada navideña, el contribuyente estadounidense está triplicando generosamente el incentivo para salir voluntariamente del país”, afirmó.
En el comunicado, Noem lanzó además una advertencia directa: “Los inmigrantes ilegales deberían aprovechar este regalo y autodeportarse, porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca podrán regresar a Estados Unidos”.
El gobierno dejó claro que quienes no se acojan al programa enfrentarán detención, deportación forzosa y prohibición permanente de reingreso, reforzando el carácter coercitivo de una política que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Aunque la Administración Trump presenta el plan como una alternativa “humanitaria” y ordenada, críticos señalan que el uso de incentivos económicos bajo amenaza de arresto constituye una forma de presión sobre comunidades migrantes vulnerables, especialmente en un contexto de incertidumbre legal y temor generalizado.
La autodeportación a través de la aplicación CBP Home es presentada como el mejor regalo que un inmigrante ilegal puede darse a sí mismo y a su familia durante esta temporada navideña.
Asimismo, se describe como un proceso rápido, gratuito y sencillo: basta con descargar la aplicación, completar la información requerida y el DHS se encargará del resto, incluida la organización y el pago del viaje de regreso.
Preguntas frecuentes sobre el programa de autodeportación incentivada en EE.UU.
¿Qué es el programa de autodeportación incentivada por el gobierno de EE.UU.?
El programa de autodeportación incentivada es una iniciativa del gobierno de Estados Unidos que ofrece incentivos económicos a inmigrantes indocumentados que decidan abandonar voluntariamente el país. A través de la aplicación CBP Home, los participantes pueden recibir hasta 3,000 dólares y un vuelo gratuito a su país de origen. Este programa ha sido promovido especialmente durante la temporada navideña, en un intento de reducir el número de inmigrantes en situación irregular.
¿Cuáles son los beneficios de usar la aplicación CBP Home para autodeportarse?
Los beneficios de usar la aplicación CBP Home incluyen un boleto de avión gratuito y la condonación de multas por estadía ilegal. Además, los usuarios pueden recibir un bono de salida de hasta 3,000 dólares. Esta herramienta está diseñada para facilitar una salida rápida y ordenada del país, evitando procesos de detención o remoción forzosa.
¿Qué consecuencias enfrenta un inmigrante si no se acoge al programa de autodeportación?
Los inmigrantes que no se acogen al programa de autodeportación pueden enfrentar detención, deportación forzosa y prohibición permanente de reingreso a Estados Unidos. El gobierno ha sido claro en que quienes no salgan voluntariamente serán arrestados y expulsados, y nunca podrán regresar al país. Además, podrían enfrentar multas severas y otras sanciones económicas.
¿Cómo ha afectado la política migratoria de Trump a los procesos de inmigración en EE.UU.?
La política migratoria de Trump ha endurecido significativamente los procesos de inmigración en EE.UU., incluyendo la suspensión de solicitudes de asilo y residencia para nacionales de ciertos países, la imposición de multas severas para inmigrantes indocumentados, y la promoción de la autodeportación incentivada. Estas medidas han generado preocupación entre defensores de derechos humanos y han afectado a millones de inmigrantes, particularmente de países como Cuba y Venezuela.
