EE.UU. ofrece más dinero en Navidad a inmigrantes que se autodeporten

El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes un nuevo programa federal que incrementa de 1,000 a 3,000 dólares el incentivo económico para inmigrantes indocumentados que decidan abandonar voluntariamente el país antes de que concluya el año, como un estipendio navideño.

La medida, confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en su página web y redes sociales, establece que quienes se inscriban en el programa a través de la aplicación gubernamental CBP Home recibirán un estipendio de 3,000 dólares, además de un vuelo gratuito a su país de origen.

Según el DHS, el uso de la aplicación también permite a los beneficiarios evitar multas civiles o sanciones por no haber salido del país a tiempo. La plataforma, desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), es presentada por el Gobierno como un mecanismo “rápido, gratuito y ordenado” para facilitar la salida voluntaria de la nación.

Tanto el DHS como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) promovieron activamente el programa en redes sociales durante la temporada navideña, calificándolo como una “oferta por tiempo limitado”. Las autoridades instaron a los inmigrantes en situación irregular a acogerse al beneficio antes de que finalice el año.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que desde enero de 2025 1,9 millones de inmigrantes indocumentados se han autodeportado voluntariamente, y que decenas de miles han utilizado la aplicación CBP Home. “Durante la temporada navideña, el contribuyente estadounidense está triplicando generosamente el incentivo para salir voluntariamente del país”, afirmó.

En el comunicado, Noem lanzó además una advertencia directa: “Los inmigrantes ilegales deberían aprovechar este regalo y autodeportarse, porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca podrán regresar a Estados Unidos”.

El gobierno dejó claro que quienes no se acojan al programa enfrentarán detención, deportación forzosa y prohibición permanente de reingreso, reforzando el carácter coercitivo de una política que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos.

Aunque la Administración Trump presenta el plan como una alternativa “humanitaria” y ordenada, críticos señalan que el uso de incentivos económicos bajo amenaza de arresto constituye una forma de presión sobre comunidades migrantes vulnerables, especialmente en un contexto de incertidumbre legal y temor generalizado.

La autodeportación a través de la aplicación CBP Home es presentada como el mejor regalo que un inmigrante ilegal puede darse a sí mismo y a su familia durante esta temporada navideña.

Asimismo, se describe como un proceso rápido, gratuito y sencillo: basta con descargar la aplicación, completar la información requerida y el DHS se encargará del resto, incluida la organización y el pago del viaje de regreso.