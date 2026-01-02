EE.UU. empieza a cobrar nuevo impuesto a las remesas: Esto debes saber

Vídeos relacionados:

Desde este 1 de enero de 2026 entró en vigor en Estados Unidos un impuesto especial del 1% aplicado a ciertas transacciones de remesas enviadas al extranjero.

La medida afecta específicamente a las remesas pagadas por el remitente en efectivo, mediante giro postal, cheque de caja o “instrumento físico similar”, y obliga a los proveedores de transferencias a recaudar ese gravamen y cumplir con un esquema de depósitos y reportes ante el IRS.

Según la información oficial, el impuesto del 1% se aplica cuando el remitente paga la remesa con:

Efectivo

Giro postal

Cheque de caja

Instrumento físico similar

En la práctica, esto impacta a quienes envían remesas usando esas formas de pago y a las empresas/proveedores que procesan y cobran la transacción, porque son quienes deben cobrar el impuesto y transferirlo al fisco.

A partir de la entrada en vigor, los proveedores deberán:

Recaudar el impuesto especial del 1% en las transacciones aplicables (según el método de pago).

Realizar depósitos quincenales.

Presentar declaraciones trimestrales al IRS.

El documento también precisa que el primer depósito quincenal vence el 29 de enero de 2026.

El Departamento del Tesoro y el IRS prevén un alivio limitado de penalidades durante los primeros tres trimestres de 2026.

Según las directrices citadas, los proveedores podrían evitar multas por depósitos si depositan a tiempo (aunque luego haya ajustes) y pagan cualquier insuficiencia antes de la fecha de vencimiento de la declaración trimestral correspondiente (Formulario 720).

El impacto podría ser grave para México, India, China y Filipinas, ya que son los mayores receptores de remesas estadounidenses.

De acuerdo con El País, las remesas crecen en países latinoamericanos como Honduras, Guatemala y Colombia.

En México, alcanzaron un récord de $64,7 mil millones en 2024. Sin embargo, de enero a octubre de 2025, registraron una caída: solo se contabilizó $51,3 mil millones, una disminución del 5% en comparación con el mismo período de 2024.