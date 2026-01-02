EE.UU. empieza a cobrar nuevo impuesto a las remesas: Esto debes saber

Vídeos relacionados:
Desde este 1 de enero de 2026 entró en vigor en Estados Unidos un impuesto especial del 1% aplicado a ciertas transacciones de remesas enviadas al extranjero.
La medida afecta específicamente a las remesas pagadas por el remitente en efectivo, mediante giro postal, cheque de caja o “instrumento físico similar”, y obliga a los proveedores de transferencias a recaudar ese gravamen y cumplir con un esquema de depósitos y reportes ante el IRS.
Según la información oficial, el impuesto del 1% se aplica cuando el remitente paga la remesa con:
- Efectivo
- Giro postal
- Cheque de caja
- Instrumento físico similar
En la práctica, esto impacta a quienes envían remesas usando esas formas de pago y a las empresas/proveedores que procesan y cobran la transacción, porque son quienes deben cobrar el impuesto y transferirlo al fisco.
A partir de la entrada en vigor, los proveedores deberán:
- Recaudar el impuesto especial del 1% en las transacciones aplicables (según el método de pago).
- Realizar depósitos quincenales.
- Presentar declaraciones trimestrales al IRS.
El documento también precisa que el primer depósito quincenal vence el 29 de enero de 2026.
El Departamento del Tesoro y el IRS prevén un alivio limitado de penalidades durante los primeros tres trimestres de 2026.
Según las directrices citadas, los proveedores podrían evitar multas por depósitos si depositan a tiempo (aunque luego haya ajustes) y pagan cualquier insuficiencia antes de la fecha de vencimiento de la declaración trimestral correspondiente (Formulario 720).
El impacto podría ser grave para México, India, China y Filipinas, ya que son los mayores receptores de remesas estadounidenses.
De acuerdo con El País, las remesas crecen en países latinoamericanos como Honduras, Guatemala y Colombia.
En México, alcanzaron un récord de $64,7 mil millones en 2024. Sin embargo, de enero a octubre de 2025, registraron una caída: solo se contabilizó $51,3 mil millones, una disminución del 5% en comparación con el mismo período de 2024.
