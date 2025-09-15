Aumentan remesas desde EE.UU. hacia Centroamérica por miedo a deportaciones

Vídeos relacionados:
Los envíos de remesas desde Estados Unidos hacia países centroamericanos han experimentado un notable aumento en los últimos meses, impulsados por el temor a posibles deportaciones masivas bajo la actual administración del presidente Donald Trump.
Expertos entrevistados por Univisión Miami explican que muchos inmigrantes centroamericanos están enviando más dinero a sus familias con el objetivo de crear una base económica que les permita regresar a sus países de origen en caso de ser expulsados de territorio estadounidense.
Esta tendencia, señalan, responde al endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por Trump, que incluyen redadas, deportaciones aceleradas y restricciones adicionales a los beneficios migratorios.
Ante este panorama, miles de trabajadores buscan oficios extra para aumentar sus ingresos y así poder enviar remesas de manera más frecuente.
Las remesas aumentan hasta un 20%
Datos del Banco Central y del Consejo Monetario Centroamericano reflejan que las remesas hacia Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador han crecido, en promedio, un 20% con respecto al mismo período del año anterior.
En muchos hogares de estos países, los fondos enviados desde el extranjero representan la única fuente de ingresos para cubrir necesidades básicas.
A pesar del esfuerzo de los migrantes, los recursos nunca son suficientes, debido al alto costo de la vida en la región y la dependencia que muchas familias han desarrollado hacia estos envíos.
México: un caso distinto
A diferencia de Centroamérica, en México las remesas han disminuido en un 7%. El analista político José Luis B. Garza explicó que entre los factores que propician este descenso se destaca el retorno voluntario de muchos migrantes mexicanos a su país ante el clima hostil que enfrentan en Estados Unidos.
Garza también apuntó que parte de las remesas provenientes de actividades ilícitas no se registran en canales oficiales, lo que contribuye a una aparente baja. Además, se ha detectado un aumento en el uso de vías informales para el envío de dinero, lo que impide contabilizar adecuadamente el flujo económico real.
Nuevo impuesto del 1% a partir de 2026
La administración Trump impondrá a partir de enero de 2026, como parte de su política migratoria, un impuesto del 1% a todas las remesas enviadas desde Estados Unidos.
Esta medida afectará a millones de inmigrantes. Ha sido criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos y por comunidades en el exilio, pero el gobierno estadounidense se mantiene firme en la decisión.
El caso de Cuba: Activismo pide cortar remesas para colapsar al régimen
En el caso cubano, la mayoría de las remesas son gestionadas a través de agencias privadas que entregan el dinero en efectivo directamente a los familiares en la isla, ante la imposibilidad de usar canales bancarios formales por las restricciones existentes o por ser estos excesivamente costoso.
El presentador y activista Alexander Otaola reiteró en agosto su llamado a un “parón total” de remesas, viajes y ayudas hacia Cuba, argumentando que esto podría derrumbar al régimen en menos de tres meses.
Otaola exhortó a la comunidad cubana en el exilio a inundar de correos electrónicos y llamadas las oficinas de congresistas y senadores estadounidenses, especialmente en Florida, para exigir el corte total del flujo económico hacia la isla.
“Parar los viajes, parar la ayuda, parar los vuelos, parar las recargas, parar todo… La dictadura no puede sostenerlo tres meses con todo cerrado”, afirmó el influencer.
