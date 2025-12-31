Autoridades de Miami-Dade piden investigar otra empresa con presuntos vínculos con el régimen cubano

Vídeos relacionados:
El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, pidió este martes a autoridades federales que investiguen a una empresa con vínculos locales que, según dijo, “podría estar participando en acuerdos financieros” que involucran o benefician al gobierno de Cuba.
De acuerdo con un comunicado difundido en sus redes sociales, Fernández afirmó estar “profundamente preocupado” por informes sobre esa posible conexión financiera.
Sostuvo que cualquier actividad que termine colocando “dinero, control operativo o influencia financiera” en manos de “una dictadura comunista” debe ser sometida al máximo escrutinio.
En su declaración, añadió que el régimen cubano “oprime sistemáticamente a su pueblo” y que se alinea con gobiernos hostiles como Venezuela, Irán y Rusia.
En el mismo pronunciamiento, el funcionario subrayó que las remesas están destinadas a “apoyar a las familias y brindar ayuda humanitaria”, y no a “fortalecer ni legitimar” a un gobierno autoritario ni a su aparato financiero estatal.
También recordó que la legislación de EE.UU. establece que la actividad comercial y financiera relacionada con Cuba está severamente restringida y solo es posible bajo una autorización federal estricta y explícita, y advirtió que aprobaciones o participaciones extranjeras no eliminan esas obligaciones legales.
Lo más leído hoy:
Fernández dijo que está instando a las autoridades federales a revisar el asunto y tomar “todas las medidas necesarias” para evitar que entidades con base en Estados Unidos contribuyan “directa o indirectamente” a la financiación o el empoderamiento del régimen cubano.
El comunicado citado en el texto no identifica a la empresa bajo sospecha.
El pedido de investigación ocurre después de que Fernández anunciara la semana anterior la revocación de licencias a 20 empresas sospechosas de tener relaciones comerciales con el régimen cubano.
En esa ocasión, señaló: “Como emigrante cubano, conozco de primera mano el sufrimiento infligido por el régimen comunista cubano… el condado de Miami-Dade no será utilizado como plataforma para financiarlo ni sostenerlo”.
Fernández defendió públicamente la actuación de su oficina frente a una demanda presentada por una empresa privada tras la revocación de licencias, y reiteró que continuará aplicando la ley “de manera transparente”.
En entrevista con Univisión, explicó que para realizar transacciones con Cuba los negocios deben contar con licencia de la OFAC o trabajar bajo una licencia general que especifique la actividad.
Según Fernández, el proceso seguido por su oficina fue gradual: se enviaron cartas para solicitar documentación; algunas compañías respondieron y otras no; luego se emitió una segunda notificación.
Las empresas que demostraron estar dentro de los parámetros legales no enfrentaron consecuencias y pudieron continuar operando.
Aclaró, además, que su oficina no “cierra” negocios directamente, sino que realiza un trámite administrativo de revocación del Local Business Tax Receipt, un requisito indispensable para operar en el condado.
Estas declaraciones se producen, además, luego de que el régimen cubano autorizara a la empresa estadounidense Cubamax Travel Inc. a operar en Cuba como transmisora de dinero, permitiéndole incluso entregar dólares en efectivo a los beneficiarios dentro del país.
La disposición otorga a Cubamax el permiso para “canalizar fondos, a través de instituciones financieras cubanas, para depósito en cuentas, tarjetas de débito o prepago”, así como para “entregar efectivo en moneda nacional o en divisas a los beneficiarios”.
El texto oficial precisa que Cubamax, con sede en Hialeah, Florida, y licencia de transmisor de dinero emitida por la Office of Financial Regulation de Estados Unidos, podrá operar sin constituirse como persona jurídica en Cuba, siempre que cumpla con los requerimientos de supervisión, transparencia y ciberseguridad exigidos por el Banco Central.
Preguntas frecuentes sobre la investigación de empresas con vínculos con el régimen cubano en Miami-Dade
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué el condado de Miami-Dade está investigando empresas con vínculos con Cuba?
El condado de Miami-Dade está investigando empresas con vínculos con Cuba porque se sospecha que algunas de estas compañías podrían estar participando en actividades financieras que benefician al gobierno cubano. Las acciones buscan evitar que entidades con sede en Estados Unidos contribuyan al financiamiento del régimen cubano, violando así las leyes federales que regulan el comercio con la isla.
¿Qué medidas ha tomado el recaudador de impuestos Dariel Fernández contra estas empresas?
Dariel Fernández ha revocado las licencias comerciales de 20 empresas que no pudieron demostrar la autorización federal necesaria para operar con Cuba. Además, ha iniciado una revisión a gran escala de las actividades de estas compañías, enviando notificaciones para que presenten documentación que acredite sus permisos, y ha advertido que seguirán aplicando la ley de manera firme y transparente.
¿Qué deben hacer las empresas para seguir operando si tienen vínculos con Cuba?
Las empresas que deseen operar con vínculos con Cuba deben contar con una licencia de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) o trabajar bajo una licencia general que especifique claramente el tipo de actividad que se realiza. Sin estos permisos, las compañías corren el riesgo de que sus licencias sean revocadas por violar las leyes federales.
¿Qué consecuencias enfrentan las empresas que no cumplen con la normativa federal respecto a Cuba?
Las empresas que no cumplen con la normativa federal respecto a Cuba pueden enfrentar la revocación de su licencia comercial local, lo que les impide operar legalmente en el condado de Miami-Dade. Además, estas compañías podrían enfrentar sanciones adicionales si continúan operando sin una licencia válida, lo que podría incluir acciones legales y multas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.