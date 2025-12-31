Autoridades de Miami-Dade piden investigar otra empresa con presuntos vínculos con el régimen cubano

Imagen de referencia Foto © CiberCuba / Sora

El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, pidió este martes a autoridades federales que investiguen a una empresa con vínculos locales que, según dijo, “podría estar participando en acuerdos financieros” que involucran o benefician al gobierno de Cuba.

De acuerdo con un comunicado difundido en sus redes sociales, Fernández afirmó estar “profundamente preocupado” por informes sobre esa posible conexión financiera.

Sostuvo que cualquier actividad que termine colocando “dinero, control operativo o influencia financiera” en manos de “una dictadura comunista” debe ser sometida al máximo escrutinio.

En su declaración, añadió que el régimen cubano “oprime sistemáticamente a su pueblo” y que se alinea con gobiernos hostiles como Venezuela, Irán y Rusia.

En el mismo pronunciamiento, el funcionario subrayó que las remesas están destinadas a “apoyar a las familias y brindar ayuda humanitaria”, y no a “fortalecer ni legitimar” a un gobierno autoritario ni a su aparato financiero estatal.

También recordó que la legislación de EE.UU. establece que la actividad comercial y financiera relacionada con Cuba está severamente restringida y solo es posible bajo una autorización federal estricta y explícita, y advirtió que aprobaciones o participaciones extranjeras no eliminan esas obligaciones legales.

Fernández dijo que está instando a las autoridades federales a revisar el asunto y tomar “todas las medidas necesarias” para evitar que entidades con base en Estados Unidos contribuyan “directa o indirectamente” a la financiación o el empoderamiento del régimen cubano.

El comunicado citado en el texto no identifica a la empresa bajo sospecha.

El pedido de investigación ocurre después de que Fernández anunciara la semana anterior la revocación de licencias a 20 empresas sospechosas de tener relaciones comerciales con el régimen cubano.

En esa ocasión, señaló: “Como emigrante cubano, conozco de primera mano el sufrimiento infligido por el régimen comunista cubano… el condado de Miami-Dade no será utilizado como plataforma para financiarlo ni sostenerlo”.

Fernández defendió públicamente la actuación de su oficina frente a una demanda presentada por una empresa privada tras la revocación de licencias, y reiteró que continuará aplicando la ley “de manera transparente”.

En entrevista con Univisión, explicó que para realizar transacciones con Cuba los negocios deben contar con licencia de la OFAC o trabajar bajo una licencia general que especifique la actividad.

Según Fernández, el proceso seguido por su oficina fue gradual: se enviaron cartas para solicitar documentación; algunas compañías respondieron y otras no; luego se emitió una segunda notificación.

Las empresas que demostraron estar dentro de los parámetros legales no enfrentaron consecuencias y pudieron continuar operando.

Aclaró, además, que su oficina no “cierra” negocios directamente, sino que realiza un trámite administrativo de revocación del Local Business Tax Receipt, un requisito indispensable para operar en el condado.

Estas declaraciones se producen, además, luego de que el régimen cubano autorizara a la empresa estadounidense Cubamax Travel Inc. a operar en Cuba como transmisora de dinero, permitiéndole incluso entregar dólares en efectivo a los beneficiarios dentro del país.

La disposición otorga a Cubamax el permiso para “canalizar fondos, a través de instituciones financieras cubanas, para depósito en cuentas, tarjetas de débito o prepago”, así como para “entregar efectivo en moneda nacional o en divisas a los beneficiarios”.

El texto oficial precisa que Cubamax, con sede en Hialeah, Florida, y licencia de transmisor de dinero emitida por la Office of Financial Regulation de Estados Unidos, podrá operar sin constituirse como persona jurídica en Cuba, siempre que cumpla con los requerimientos de supervisión, transparencia y ciberseguridad exigidos por el Banco Central.