Sin petróleo venezolano y bajo presión de Trump, Cuba enfrenta su momento más frágil

“No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Nada!”, escribió el presidente estadounidense Donald Trump en su red social Truth Social, en un mensaje que dejó claro que Washington busca asfixiar al régimen tras la caída del chavismo y el fin del respaldo venezolano.

Trump recomendó incluso a La Habana “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, en lo que muchos interpretan como un ultimátum sin precedentes.

Pero, ¿a qué se refiere exactamente Trump cuando habla de “dinero”? El abogado constitucionalista y analista político Rafael Peñalver lo explicó con claridad en una entrevista concedida a France 24.

No se trata solo del petróleo que durante años llegó desde Venezuela, sino también del flujo constante de remesas enviadas por los propios cubanos en el exterior a sus familiares en la isla.

“Es un tema muy delicado desde el punto de vista moral y familiar”, afirmó Peñalver. Mandar dinero a una madre, a un hijo o a un hermano en Cuba es, para muchos emigrados, un acto de amor y supervivencia.

Pero al mismo tiempo, advirtió, una parte significativa de ese dinero termina en manos del Estado, sosteniendo un aparato represivo que mantiene al régimen en el poder. “Es una situación muy difícil la que enfrentan los cubanos”, subrayó.

La posible interrupción definitiva del petróleo venezolano agrava aún más ese escenario. Para Peñalver, el sistema cubano ya no tiene margen de maniobra. “El castrismo está en sus últimos días”, aseguró, al describir un país incapaz de sostener a su población, con un sistema de salud colapsado, una economía en el suelo y una represión cada vez más visible. A su juicio, el único factor que ha permitido la continuidad del gobierno ha sido el control represivo, apuntalado durante años por el subsidio energético de Caracas.

Miguel Díaz-Canel, el designado gobernante cubano, respondió a Trump con un discurso de resistencia, acusando a Estados Unidos de “rabia” y reafirmando que “nadie nos dicta qué hacer”, mientras volvía a culpar al embargo de las carencias que sufre la isla.

El canciller Bruno Rodríguez negó que Cuba haya cobrado por servicios de seguridad a Venezuela y habló de “chantaje” y “coerción militar”.

Sin embargo, más allá de las consignas oficiales, el nerviosismo es evidente. La pérdida de su principal aliado externo y la amenaza directa de Washington colocan al gobierno cubano ante una vulnerabilidad inédita, justo cuando el turismo se desploma y la crisis social se profundiza.

Para Peñalver, la salida no pasa por nuevos pactos que abran la puerta a otra explotación externa, sino por un acto que califica de “patriotismo” y es el llamado a un diálogo nacional entre cubanos que conduzca a una transición real hacia la libertad, la democracia y la liberación de los presos políticos. De lo contrario, advierte, la presión acumulada terminará por estallar.