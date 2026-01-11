Sin petróleo venezolano y bajo presión de Trump, Cuba enfrenta su momento más frágil

Vídeos relacionados:
“No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Nada!”, escribió el presidente estadounidense Donald Trump en su red social Truth Social, en un mensaje que dejó claro que Washington busca asfixiar al régimen tras la caída del chavismo y el fin del respaldo venezolano.
Trump recomendó incluso a La Habana “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, en lo que muchos interpretan como un ultimátum sin precedentes.
Pero, ¿a qué se refiere exactamente Trump cuando habla de “dinero”? El abogado constitucionalista y analista político Rafael Peñalver lo explicó con claridad en una entrevista concedida a France 24.
No se trata solo del petróleo que durante años llegó desde Venezuela, sino también del flujo constante de remesas enviadas por los propios cubanos en el exterior a sus familiares en la isla.
“Es un tema muy delicado desde el punto de vista moral y familiar”, afirmó Peñalver. Mandar dinero a una madre, a un hijo o a un hermano en Cuba es, para muchos emigrados, un acto de amor y supervivencia.
Pero al mismo tiempo, advirtió, una parte significativa de ese dinero termina en manos del Estado, sosteniendo un aparato represivo que mantiene al régimen en el poder. “Es una situación muy difícil la que enfrentan los cubanos”, subrayó.
La posible interrupción definitiva del petróleo venezolano agrava aún más ese escenario. Para Peñalver, el sistema cubano ya no tiene margen de maniobra. “El castrismo está en sus últimos días”, aseguró, al describir un país incapaz de sostener a su población, con un sistema de salud colapsado, una economía en el suelo y una represión cada vez más visible. A su juicio, el único factor que ha permitido la continuidad del gobierno ha sido el control represivo, apuntalado durante años por el subsidio energético de Caracas.
Miguel Díaz-Canel, el designado gobernante cubano, respondió a Trump con un discurso de resistencia, acusando a Estados Unidos de “rabia” y reafirmando que “nadie nos dicta qué hacer”, mientras volvía a culpar al embargo de las carencias que sufre la isla.
El canciller Bruno Rodríguez negó que Cuba haya cobrado por servicios de seguridad a Venezuela y habló de “chantaje” y “coerción militar”.
Sin embargo, más allá de las consignas oficiales, el nerviosismo es evidente. La pérdida de su principal aliado externo y la amenaza directa de Washington colocan al gobierno cubano ante una vulnerabilidad inédita, justo cuando el turismo se desploma y la crisis social se profundiza.
Para Peñalver, la salida no pasa por nuevos pactos que abran la puerta a otra explotación externa, sino por un acto que califica de “patriotismo” y es el llamado a un diálogo nacional entre cubanos que conduzca a una transición real hacia la libertad, la democracia y la liberación de los presos políticos. De lo contrario, advierte, la presión acumulada terminará por estallar.
Preguntas frecuentes sobre la crisis económica en Cuba tras la pérdida de apoyo venezolano
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Cuba enfrenta una crisis energética?
Cuba enfrenta una crisis energética principalmente por la interrupción del suministro de petróleo desde Venezuela. Durante años, Venezuela fue el principal proveedor de petróleo a Cuba, pero tras la captura de Nicolás Maduro y el cambio en las relaciones políticas, este apoyo ha cesado, dejando a la isla en una situación de vulnerabilidad energética.
¿Qué implica el ultimátum de Donald Trump a Cuba?
El ultimátum de Donald Trump implica que Estados Unidos ha decidido cortar el suministro de petróleo y dinero que Cuba recibía de Venezuela, instando a La Habana a llegar a un acuerdo antes de que la situación empeore. Esto forma parte de una estrategia de presión para debilitar al régimen cubano en un momento de crisis económica y social.
¿Cómo afecta la pérdida de respaldo venezolano a la economía cubana?
La pérdida de respaldo venezolano afecta gravemente a la economía cubana porque Cuba dependía del petróleo y apoyo financiero de Venezuela para sostener su economía. Sin este apoyo, la isla enfrenta apagones, una crisis energética y un empeoramiento de la situación económica general, lo que podría llevar al colapso del sistema actual.
¿Cuál es la respuesta del gobierno cubano ante esta crisis?
El gobierno cubano, liderado por Miguel Díaz-Canel, ha respondido con un discurso de resistencia, acusando a Estados Unidos de actuar con "rabia" y culpando al embargo de las carencias que sufre la isla. A pesar de esta retórica desafiante, el gobierno enfrenta un escenario de creciente aislamiento y vulnerabilidad.
