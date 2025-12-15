FBI frustra un plan terrorista en California y arresta a cinco personas que planeaban ataques en fin de año

Agentes del FBI durante un operativo de seguridad en Estados Unidos.

Un operativo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) evitó lo que las autoridades estadounidenses describen como un atentado de grandes proporciones en el sur de California, justo cuando millones de personas se preparan para celebrar la llegada del Año Nuevo. Cinco personas fueron arrestadas, acusadas de planear una serie de ataques con explosivos que habrían puesto en riesgo a civiles, agentes federales y comunidades enteras.

De acuerdo con información de la agencia EFE, la fiscal general Pam Bondi dijo que los detenidos formaban parte de un grupo de extrema izquierda, con posturas propalestinas, antigubernamentales y anticapitalistas, que planeaba ejecutar atentados de manera simultánea en distintas zonas del estado, incluidos los condados de Orange y Los Ángeles.

Según detalló Bondi, el Departamento de Justicia y el FBI lograron desarticular el complot tras una investigación intensa, evitando lo que calificó como un plan “masivo y atroz”.

El grupo, identificado como Turtle Island Liberation Front, tenía previsto iniciar los ataques la noche del 31 de diciembre, utilizando mochilas cargadas con explosivos caseros colocadas en varios puntos estratégicos.

La amenaza no se limitaba a instalaciones civiles. Documentos judiciales citados por EFE señalan que algunos de los implicados también discutieron planes para atacar a agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los primeros meses del próximo año, con la intención de causar muertes y sembrar el miedo entre las fuerzas del orden.

Las autoridades federales identificaron a cuatro de los arrestados en California, mientras que un quinto sospechoso fue detenido en Nueva Orleans, donde, según el director del FBI, Kash Patel, planeaba un ataque violento independiente pero vinculado al mismo grupo extremista.

La investigación revela además que los acusados realizaron pruebas de detonación en el desierto de Mojave durante el fin de semana previo a su arresto, un dato que refuerza el nivel de preparación alcanzado por el grupo antes de ser interceptado por el FBI.

Las autoridades aseguraron que los detenidos enfrentarán cargos federales graves y reiteraron que continuarán persiguiendo a grupos extremistas que representen una amenaza para la seguridad nacional, en un contexto marcado por tensiones políticas, protestas y un clima social cada vez más polarizado.