Muere guardia nacional baleada durante tiroteo cerca de la Casa Blanca: Tenía solo 20 años

La militar del Ejército de Estados Unidos Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció este jueves tras resultar gravemente herida en un tiroteo ocurrido en la tarde del miércoles cerca de la Casa Blanca.

El anuncio del deceso fue hecho por el propio presidente estadounidense, Donald Trump.

"Estamos devastados tras confirmar la muerte de una de los nuestros, la especialista Sarah Beckstrom, quien fue baleada en el cumplimiento del deber cerca de la estación de metro Farragut Square el miércoles. La especialista Beckstrom fue declarada muerta en el Hospital MedStar Washington el 27 de noviembre, a causa de las heridas sufridas durante el tiroteo", escribió por su parte la Guardia Nacional en X.

El ataque, descrito por las autoridades como una emboscada, dejó también a otro miembro de la Guardia Nacional en estado crítico.

El incidente ha generado conmoción nacional y renovado el debate sobre las políticas migratorias implementadas tras la retirada de Afganistán.

Un tiroteo dirigido en la capital

El hecho ocurrió a las 2:30 p.m. del miércoles, cerca del parque Farragut Square, a escasas dos cuadras de la Casa Blanca.

Según el subdirector ejecutivo de Operaciones Especializadas del Departamento de Policía Metropolitana, Jeffery Carroll, el atacante “dobló una esquina e inmediatamente comenzó a disparar contra los miembros de la Guardia Nacional”.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, calificó el hecho como un ataque premeditado: “Este es un tiroteo dirigido”.

También se indicó que ambos soldados fueron impactados en la cabeza, lo cual llevó a que fueran trasladados en estado crítico a centros hospitalarios.

La información fue inicialmente confusa. El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, estado al que pertenecen ambos militares, llegó a declarar en X que los dos habían fallecido, pero luego rectificó tras recibir “informes contradictorios”.

Sarah Beckstrom: Una joven al servicio del país

“Me enteré de que Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental, una de las guardias de las que hablamos, una joven muy respetada y magnífica persona, comenzó su servicio en junio de 2023, sobresaliente en todos los sentidos, acaba de fallecer”, dijo Trump al hacer el anuncio.

Horas después, en una llamada de Acción de Gracias a los militares, reiteró con pesar: “Acaba de fallecer. Ya no está con nosotros. Nos está observando ahora mismo”.

Sarah Beckstrom era oriunda de Summersville, se había graduado en 2023 de la Webster County High School y servía en la 863.ª Compañía de Policía Militar, 111.ª Brigada de Ingenieros de la Guardia Nacional del Ejército de Virginia Occidental.

Se había ofrecido como voluntaria para cubrir el servicio en D.C. durante las festividades.

“Ella se ofreció como voluntaria, como lo hicieron muchos de esos guardias, hombres y mujeres, para que otras personas pudieran estar en casa con sus familias, pero ahora sus familias están en habitaciones de hospital con ellos mientras luchan por sus vidas”, declaró la fiscal general Pam Bondi a Fox News.

El New York Times recogió el testimonio de su padre, Gary Beckstrom, quien la acompañó hasta el final: “Estoy sosteniendo su mano ahora mismo”.

Su expareja, Adam Carr, compartió con CNN recuerdos de su relación: “Se despertaba conmigo por las mañanas cuando iba a trabajar. Me preparaba el almuerzo antes de irme, porque yo nunca quise hacerlo y no me importaba, pero a ella sí. Me esperaba cada vez que llegaba a casa, emocionadísima, esperando en la puerta para darme un abrazo al entrar”.

Carr también aseguró que Beckstrom soñaba con integrarse al FBI y veía su paso por la Guardia como el camino para lograrlo.

Aunque inicialmente temía ir a la capital, terminó adaptándose y hasta pidió extender su estancia: “La amaba muchísimo. Nunca se mereció nada de eso. Siempre le deseé lo mejor”.

Andrew Wolfe: aún en estado crítico

El segundo herido, Andrew Wolfe, de 24 años, sargento de la Fuerza Aérea y miembro del Escuadrón de Apoyo de la Fuerza, 167.º Ala de Transporte Aéreo, permanece hospitalizado.

“Por favor, mantengan a mi hijo en sus oraciones”, declaró su padre, Jason Wolfe, a CNN.

“Es una gran persona y es un luchador”, añadió.

Vecinos y conocidos del joven también expresaron su pesar. Michael Langone, vecino en Martinsburg, lo describió como “un gran tipo, un gran vecino”.

Otros lo recordaron como alguien muy trabajador y siempre amable. “Da miedo pensar que uno de los nuestros esté ahí abajo lastimándose”, afirmó Tina Gesford, otra vecina.

Un agresor con pasado militar aliado a EE.UU.

El atacante fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años.

Según la CIA, trabajó en el pasado con una unidad respaldada por Estados Unidos durante la guerra en Afganistán, específicamente en Kandahar, y fue evacuado tras la retirada de tropas en septiembre de 2021.

“Trabajó anteriormente con el USG, incluida la CIA, como miembro de una fuerza asociada en Kandahar que terminó en 2021”, indicó un portavoz de la agencia.

El director de la CIA, John Ratcliffe, fue más contundente: “Tras la desastrosa retirada de Afganistán por parte de Biden, la Administración Biden justificó el traslado del presunto tirador a Estados Unidos… A este individuo, y a tantos otros, nunca se les debería haber permitido venir aquí”.

A raíz del hecho, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la suspensión de las solicitudes de inmigración para ciudadanos afganos, en tanto se realiza una revisión adicional de protocolos de seguridad.

Reacción de Trump: “Pagará un precio muy alto”

Desde su residencia en Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump calificó al atacante como un “animal”, y afirmó que “pagará un precio muy alto”.

En su red Truth Social escribió: “Que Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!”.

Horas más tarde, en un discurso nocturno, condenó el atentado: “Fue un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terror. Fue un crimen contra toda nuestra nación”.

Añadió que el sospechoso ingresó al país tras la retirada de tropas: “Según la mejor información disponible, el Departamento de Seguridad Nacional confía en que el sospechoso detenido es un extranjero que ingresó a nuestro país desde Afganistán”.

Aunque Trump no afirmó explícitamente la nacionalidad afgana de Lakanwal, se refirió a Afganistán como “un infierno en la Tierra”.

Vigilia y homenaje

La comunidad de Webster Springs organizó una vigilia el jueves por la noche para honrar la memoria de Sarah Beckstrom y acompañar en oración a Wolfe.

Una mujer que la conoció en clases de enfermería dijo: “No conocía a nadie aquí ni en ningún otro lugar que fuera tan amable y cariñosa como ella. Realmente hacía que todos fueran más felices”.

Ese mismo día, fuerzas locales y federales rindieron homenaje a Beckstrom con un traslado digno en Washington D.C., como parte del protocolo para miembros del servicio fallecidos.

Investigación en curso

El director del FBI, Kash Patel, señaló que su agencia colabora en la investigación. Carroll, del Departamento de Policía Metropolitana, confirmó que el ataque fue protagonizado por un pistolero solitario.

Según Telemundo 44, otros miembros de la Guardia Nacional escucharon los disparos y reaccionaron rápidamente para inmovilizar al atacante. Nadie más resultó herido.

Toda el área del ataque permanece acordonada. Hasta ahora no se ha revelado un motivo claro.