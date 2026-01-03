Trump confirma que EE. UU. tenía una segunda oleada lista en la operación contra Maduro

Ver más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló detalles sobre la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, este sábado en Caracas.

En entrevista con FOX News, el mandatario aseguró que su ejército está preparado para una segunda fase del operativo, con la efectividad del despliegue inicial.

“Estábamos preparados para una segunda oleada. Estábamos listos, y esto era tan letal, tan poderoso, que no tuvimos que hacerlo... Estábamos allí con una armada como nadie había visto antes”, afirmó Trump, en referencia al nivel de fuerza y coordinación de las tropas estadounidenses.

El presidente destacó que la operación fue ejecutada con “precisión quirúrgica” por la unidad de élite Delta Force, respaldada por una flota militar posicionada frente a las costas venezolanas. Según fuentes del Pentágono, el despliegue incluyó apoyo aéreo, naval y de inteligencia conjunta.

Trump reiteró que la captura de Maduro representa “un mensaje contundente” contra el narcoterrorismo en la región y subrayó que Estados Unidos “hará rendir cuentas a quienes amenacen la seguridad y la libertad del hemisferio occidental”.