Trump confirma que EE. UU. tenía una segunda oleada lista en la operación contra Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló detalles sobre la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, este sábado en Caracas.
En entrevista con FOX News, el mandatario aseguró que su ejército está preparado para una segunda fase del operativo, con la efectividad del despliegue inicial.
“Estábamos preparados para una segunda oleada. Estábamos listos, y esto era tan letal, tan poderoso, que no tuvimos que hacerlo... Estábamos allí con una armada como nadie había visto antes”, afirmó Trump, en referencia al nivel de fuerza y coordinación de las tropas estadounidenses.
El presidente destacó que la operación fue ejecutada con “precisión quirúrgica” por la unidad de élite Delta Force, respaldada por una flota militar posicionada frente a las costas venezolanas. Según fuentes del Pentágono, el despliegue incluyó apoyo aéreo, naval y de inteligencia conjunta.
Trump reiteró que la captura de Maduro representa “un mensaje contundente” contra el narcoterrorismo en la región y subrayó que Estados Unidos “hará rendir cuentas a quienes amenacen la seguridad y la libertad del hemisferio occidental”.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo fue capturado Nicolás Maduro por Estados Unidos?
Nicolás Maduro fue capturado durante una operación militar liderada por la unidad de élite Delta Force de Estados Unidos. La operación, que incluyó bombardeos en varias regiones de Venezuela, fue ejecutada con precisión quirúrgica y culminó con el traslado de Maduro y su esposa, Cilia Flores, fuera del país.
¿Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. Serán juzgados en el Distrito Sur de Nueva York, según anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
¿Cuál fue la reacción internacional ante la captura de Maduro?
La captura de Maduro generó reacciones mixtas a nivel internacional. Algunos países, como Colombia, solicitaron reuniones urgentes de la ONU y la OEA, mientras que otros, como Cuba, condenaron la acción calificándola de "agresión imperialista". En Estados Unidos, la noticia fue celebrada por congresistas cubanoamericanos y la comunidad venezolana en el exilio.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.