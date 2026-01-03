Maduro y su esposa fueron capturados mientras dormían durante la redada de la Delta Force

Vídeos relacionados:

El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron sacados de su habitación mientras dormían durante la operación militar estadounidense que culminó con su captura, según reveló la cadena CNN, citando a dos fuentes familiarizadas con la misión.

De acuerdo con el reporte del periodista Kevin Liptak, la incursión se produjo en plena madrugada, cuando un comando de la Delta Force, la unidad de operaciones especiales más elite del Ejército de Estados Unidos, irrumpió en la residencia donde se encontraba el gobernante.

Captura de pantalla X / @NatashaBertrand

Las fuentes consultadas aseguraron que la pareja fue sorprendida en su dormitorio y detenida sin que se produjeran bajas entre las fuerzas estadounidenses.

La operación formó parte de una acción militar de gran escala autorizada por el presidente Donald Trump para capturar al líder chavista, acusado por el Departamento de Justicia de narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas de guerra.

Según informes previos de The New York Times, la CIA había rastreado los movimientos de Maduro mediante una combinación de vigilancia con drones y una fuente infiltrada en su propio entorno.

Aunque la Casa Blanca aún no ha ofrecido detalles oficiales, se espera que Trump amplíe la información en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, su residencia en Florida.

En Caracas, el gobierno venezolano ha reconocido que “se desconoce el paradero del presidente” y mantiene el estado de emergencia declarado tras los ataques aéreos sobre instalaciones militares como Fuerte Tiuna y La Carlota.

La captura de Maduro marca el punto culminante de una crisis que se venía gestando desde hace meses y representa un golpe sin precedentes al chavismo y a su aliado más cercano, Cuba, que controlaba gran parte del aparato de seguridad e inteligencia venezolano.