Trump revela el riesgo que no está dispuesto a correr tras captura de Maduro en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que su gobierno aún evalúa los próximos pasos en Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
En respuesta a una pregunta en entrevista con Fox News sobre el futuro político del país sudamericano, Trump fue tajante: “Estamos tomando esa decisión ahora. No podemos arriesgarnos a dejar que alguien más lo dirija y simplemente continúe donde él lo dejó”.
El mandatario señaló que Estados Unidos “no repetirá errores del pasado” y que cualquier transición en Venezuela deberá garantizar libertad, elecciones limpias y el fin del narcotráfico institucional.
El Gobierno de Estados Unidos presentó este sábado una acusación federal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y varios altos funcionarios, por su presunta participación en una conspiración internacional de narcotráfico y corrupción.
El indictment detalla cómo, desde finales de los años noventa, los acusados habrían utilizado sus cargos públicos para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, mediante una red protegida por el Estado venezolano.
Washington considera el caso un paso sin precedentes en su ofensiva contra el crimen organizado en América Latina.
La caída de Maduro, capturado en una operación militar estadounidense, ha generado incertidumbre sobre quién tomará el control en Caracas. Sin embargo, Trump insistió en que su administración “no dejará que el chavismo se reinvente con otro rostro”.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo fue capturado Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses?
Nicolás Maduro fue capturado en una operación militar liderada por la unidad de élite Delta Force de Estados Unidos. La operación se llevó a cabo durante la madrugada en Caracas, sorprendiendo a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, mientras dormían. Esta acción fue parte de una ofensiva más amplia contra el narcotráfico y la corrupción vinculada al régimen chavista.
¿Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Nicolás Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. La acusación fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York y detalla su presunta participación en una conspiración internacional de narcotráfico y corrupción, utilizando su posición para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
¿Cuál es la postura de Donald Trump tras la captura de Maduro?
Donald Trump ha sido tajante al afirmar que su administración no permitirá que el chavismo se reinvente con otro rostro en Venezuela. Insiste en que cualquier transición debe garantizar la libertad, elecciones limpias y el fin del narcotráfico institucional. Además, ha destacado el profesionalismo de las fuerzas militares en la operación contra Maduro.
¿Qué implicaciones tiene la captura de Maduro para Venezuela y la región?
La captura de Maduro genera un vacío de poder sin precedentes en Venezuela y aumenta la incertidumbre sobre el futuro político del país. A nivel regional, ha originado diversas reacciones, desde condenas por parte de aliados del chavismo hasta celebraciones en sectores que apoyan la intervención estadounidense. La situación tensa las relaciones diplomáticas en América Latina y plantea desafíos para la estabilidad en la región.
