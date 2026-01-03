Trump revela el riesgo que no está dispuesto a correr tras captura de Maduro en Venezuela

Ver más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que su gobierno aún evalúa los próximos pasos en Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En respuesta a una pregunta en entrevista con Fox News sobre el futuro político del país sudamericano, Trump fue tajante: “Estamos tomando esa decisión ahora. No podemos arriesgarnos a dejar que alguien más lo dirija y simplemente continúe donde él lo dejó”.

El mandatario señaló que Estados Unidos “no repetirá errores del pasado” y que cualquier transición en Venezuela deberá garantizar libertad, elecciones limpias y el fin del narcotráfico institucional.

El Gobierno de Estados Unidos presentó este sábado una acusación federal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y varios altos funcionarios, por su presunta participación en una conspiración internacional de narcotráfico y corrupción.

El indictment detalla cómo, desde finales de los años noventa, los acusados habrían utilizado sus cargos públicos para facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, mediante una red protegida por el Estado venezolano.

Washington considera el caso un paso sin precedentes en su ofensiva contra el crimen organizado en América Latina.

La caída de Maduro, capturado en una operación militar estadounidense, ha generado incertidumbre sobre quién tomará el control en Caracas. Sin embargo, Trump insistió en que su administración “no dejará que el chavismo se reinvente con otro rostro”.