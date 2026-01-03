China condena ataque de Estados Unidos en Venezuela y exige respeto a la soberanía latinoamericana

Vídeos relacionados:

Ver más

El gobierno de China condenó este sábado el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, calificando la operación como una “grave violación del derecho internacional y de la soberanía nacional”.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín, el Ejecutivo chino aseguró estar “profundamente conmocionado” por la intervención estadounidense y expresó su “firme oposición a cualquier acción militar unilateral” en América Latina.

“Esos actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en la región de América Latina y el Caribe”, señaló el ministerio, citado por Reuters.

Pekín exhortó además a Washington a “cumplir con los principios de la Carta de las Naciones Unidas” y a “detener de inmediato cualquier violación de la soberanía y la seguridad de otros países”.

El comunicado se produjo pocas horas después de que el presidente Donald Trump confirmara que fuerzas especiales estadounidenses habían capturado a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una operación nocturna ejecutada por la unidad Delta Force.

China, uno de los principales aliados de Venezuela en los últimos veinte años, ha sido un socio clave del chavismo mediante millonarios acuerdos de petróleo y crédito. Pekín ha mantenido una política de no injerencia, pero ha condenado en repetidas ocasiones las sanciones y amenazas de intervención militar contra Caracas.

Lo más leído hoy:

Con esta declaración, el gobierno chino se suma a otros países, como Irán y Cuba, que también han denunciado la ofensiva estadounidense y advertido sobre el riesgo de una escalada en la región.

Pekín reafirmó su llamado al diálogo y la estabilidad regional, insistiendo en que América Latina debe seguir siendo una “zona de paz y cooperación”.