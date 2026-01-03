Jorge Perugorría despide a Adela Legrá con imágenes de película "Miel para Oshún"

Ver más

El actor y cineasta cubano Jorge Perugorría rindió homenaje a la actriz Adela Legrá, una de las figuras más emblemáticas del cine cubano, quien falleció este viernes 2 de enero en Santiago de Cuba, a los 86 años de edad.

A través de su cuenta de Instagram, Perugorría compartió fragmentos de la película Miel para Oshún (2001), dirigida por Humberto Solás, en la que ambos coincidieron en escena.

“Tuve la gran oportunidad de compartir escena en esta película con Adela Legrá, bajo la dirección de Humberto Solás, quien la inmortalizó con el personaje de Lucía (1968), convirtiendo su rostro en emblema de la cinematografía cubana”, escribió el actor. “Descansa en paz, querida Adela”, añadió.

Adela Legrá fue descubierta por Solás mientras trabajaba como activista de la Federación de Mujeres Cubanas en Baracoa.

Su naturalidad frente a la cámara la llevó a protagonizar Manuela (1965) y posteriormente Lucía (1968), película que marcó un antes y un después en la historia del cine cubano y latinoamericano.

ADELA LEGRÁ Y EL CARTEL DE "LUCÍA"

En Lucía, Legrá encarnó a una campesina que simbolizaba la emancipación femenina en los primeros años de la Revolución, un papel que la convirtió en referente cultural y en un ícono de la mujer cubana.

A lo largo de su carrera, participó en títulos fundamentales como Rancheador (1976), El Brigadista (1977), Polvo Rojo (1981), Miel para Oshún (2001) y Barrio Cuba (2005), además de incursiones en la televisión.

Por su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Lucía de Honor en el Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara en 2017, distinción que compartió con la también actriz Eslinda Núñez y la familia de Solás.

En aquella ocasión, Legrá agradeció a Perugorría, presidente del evento, por mantener vivo el legado del cineasta.

El fallecimiento de Legrá ha provocado numerosas muestras de pesar entre figuras del arte cubano.

El crítico de cine Juan Antonio García la recordó como “una mujer sencilla, natural y luminosa, cuyo rostro quedó grabado para siempre en la historia del cine cubano”.

Con su despedida, Jorge Perugorría vuelve a poner en valor la grandeza de una actriz autodidacta que se convirtió en símbolo del cine de autor cubano y de la sensibilidad femenina retratada por Humberto Solás.