Trump revela detalles inéditos del operativo en Venezuela: “Fue la operación militar más compleja que he visto”

El presidente Donald Trump afirmó en una entrevista con Fox News que observó “en tiempo real” un operativo militar ejecutado en Venezuela, al que calificó como “extremadamente complejo”.

En su intervención detalló que el ataque estuvo compuesto por el despliegue de decenas de aviones, helicópteros y cazas, y destacó la supuesta capacidad del equipo para ingresar a zonas “impenetrables” con “puertas de acero” que —según dijo— fueron neutralizadas “en segundos”.

De acuerdo con su relato, la operación —que dijo seguir desde Mar-a-Lago, “rodeado de generales y expertos”— incluyó comunicaciones entre “Florida y el terreno en Venezuela” y se desarrolló tras posponerse varios días por condiciones climáticas.

“La operación estaba prevista hace cuatro días, pero el clima no era perfecto. Esperamos el momento exacto”, señaló.

En el mismo intercambio, Trump aseguró que Nicolás Maduro se encontraba “en una fortaleza” y que intentó refugiarse, pero fue “capturado en segundos”.

También sostuvo que no hubo muertes entre las fuerzas participantes: “No perdimos a nadie. Hubo algunos heridos, pero ninguna muerte. No perdimos aeronaves. Todo volvió a casa”.

Trump describió el operativo como algo sin precedentes en su experiencia.

“He supervisado muchas operaciones importantes en otras partes del mundo, pero nada como esto”, dijo, y comparó la misión con otra acción que mencionó como “la eliminación de la amenaza nuclear iraní”, aunque remarcó que lo ocurrido en Venezuela fue “incluso más compleja” en varios aspectos.

Ante la pregunta sobre posibles riesgos de escalada, el exmandatario defendió la acción con el argumento de que “la debilidad es lo que genera caos” y enmarcó el operativo como un mensaje a “China, Irán, Rusia”.

En ese punto, atacó al presidente Joe Biden y habló de “cuatro años” de debilidad y de tolerancia al “narcoterrorismo”, además de criticar la retirada de Afganistán.

Durante la entrevista, Trump también deslizó que el mensaje no estaba dirigido a México “intencionalmente”, pero afirmó que “los cárteles controlan México” y se refirió a la presidenta Claudia Sheinbaum como “una buena persona”, aunque —según él— “no manda” y “tiene miedo”.

Añadió que le habría preguntado “varias veces” si quería ayuda para “eliminar a los cárteles”, y sostuvo que Estados Unidos estaría perdiendo “alrededor de 300,000 personas al año” por drogas que entran “principalmente por la frontera sur”.

Consultado sobre lo que seguiría para Venezuela, Trump respondió que su equipo lo estaba “evaluando” y que, a su juicio, no podían permitir “que alguien peor tome el poder”.

Dijo querer “libertad para el pueblo venezolano” y “una buena relación con Estados Unidos”, y describió a Venezuela como una “dictadura brutal”.

En ese tramo, sostuvo que desde ese país se enviaron “criminales, presos y personas de hospitales psiquiátricos” a Estados Unidos, y afirmó que Maduro “intentó negociar al final”, pero que él se negó.

La entrevista incluyó cuestionamientos sobre autorización legislativa. Ante la mención de que “algunos demócratas” decían que no tuvo autorización del Congreso, Trump los calificó de “débiles e incompetentes” y defendió el operativo como “una operación brillante”, afirmando que “deberían agradecer” que, según él, se estaban “salvando vidas y deteniendo las drogas”.

En materia energética, Trump aseguró que Estados Unidos “va a estar muy involucrado” en la industria petrolera venezolana y que contaban con “las mejores compañías petroleras del mundo”.

Añadió que, de haber sido necesario, estaban listos para “una segunda ola militar”, aunque sostuvo que no hizo falta.

Finalmente, al ser interrogado sobre el paradero de Maduro y su esposa, Trump afirmó que “van rumbo a Nueva York” porque “estaban acusados allí”, y describió un traslado “en helicóptero y luego a un barco”.

Cerró la entrevista con un mensaje de fortaleza interna y fronteriza en Estados Unidos, asegurando que el país estaría “más fuerte que nunca”.